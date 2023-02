Un hotel de Santa Cristina podría ser el nuevo escenario del festival Touliña Pop, cuyos organizadores estudian nuevas localizaciones para celebrar los conciertos después de no lograr un acuerdo con el nuevo Gobierno local de Sada, muncipio donde se realizó hasta ahora. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, asegura que "posiblemente" se desarrolle en parte de un hotel de Santa Cristina, para lo cual el Ayuntamiento oleirense aportará "una parte muy pequeña", según detalló este jueves en pleno, en respuesta al BNG, que había solicitado que Oleiros acogiese provisionalmente la cita musical.

García Seoane apuntó que el Concello no se encontraba en circunstancias presupuestarias adecuadas para ponerse al frente de la gestión del festival. "No teníamos presupuesto en ese momento para hacerlo ni debíamos, pero ya tienen la solución", aseguró. Los organizadores del Touliña Pop comenzaron la búsqueda de nueva ubicación a finales del mes pasado, después de no alcanzar un acuerdo para celebrar el festival con el Concello de Sada, que les habría puesto trabas que hacían inviable la cita, para la que ya tenían el cartel cerrado, aseguraron los promotores.

El Gobierno sandense aseguró que existía "un reparo legal a pagar todo lo que se solicitaba". Afirmó también que había ofrecido su colaboración, que el problema radicaba en la adjudicación directa de la barra del festival y que "el departamento de Cultura heredó una deuda de 160.000 euros de facturas en el cajón", según la alcaldesa, María Nogareda, exintegrante del mismo partido que gobierna Oleiros, Alternativa dos Veciños.