Mulleres e xornalismo, o que nos ensinan os nosos maiores, a necesidade de educar en igualdade, a importancia da curiosidade como motor de aprendizaxe. De todo un pouco conversaron alumnos e alumnas de quinto e sexto de Primaria do colexio plurilingüe Isidro Parga Pondal de Santa Cruz coa xornalista de La Opinión nunha xornada de aprendizaxe mutua con motivo do 8M, nunha iniciativa da directiva do centro de ensino público. Ata houbo tempo para un macro selfie.