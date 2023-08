El choque entre el Concello de Oleiros y la comisión de fiestas de Santa Cruz a raíz de a las reyertas, incidentes y altercados que enturbiaron la última edición de los festejos deja en el aire la continuidad de esta celebración estival, un clásico del verano oleirense.

Los encargados de la organización culpan de lo sucedido al Concello, al que instan a disculparse por su “negligencia” a la hora de garantizar la seguridad. Avanzan que renunciarán a organizar las fiestas de 2024 si el Ayuntamiento “no mejora sustancialmente la cooperación”.

El Concello atribuye las acusaciones de la comisión a “actitudes interesadas de algunas personas” y vincula lo sucedido con una de las actividades del programa, el Xacobebo (una ruta de cañas). El alcalde, Ángel García Seoane felicita a la comisión por su trabajo, pero advierte de que “no permitirá” esta ruta xacobeba. Niega además un recorte de efectivos de seguridad.

Comisión y Concello discrepan en varios puntos. La comisión de fiestas, que decidió suspender la última verbena al sentirse incapaz de garantizar la seguridad de los asistentes, emitió este lunes un duro comunicado en el que insta al Ejecutivo de Alternativa dos Veciños a pedir disculpas por su actitud “negligente”, su “desatención” y la “falta de medios” que, afirma, pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes.

El colectivo echa en cara al alcalde, Ángel García Seoane, el recorte en personal de seguridad y afirma que el Concello solo desplegó un dispositivo de cinco agentes frente a los diez y quince policías locales de pasadas ediciones. Denuncia que se vieron obligados a asumir la seguridad de los participantes en la procesión de dos kilómetros hasta la iglesia de Liáns y a disolver ellos mismos con la ayuda de vecinos la reyerta con bates y botellas entre dos bandas de fuera del municipio que se registró el martes 22.

La comisión de fiestas afirma que tanto ellos como otros asistentes intentaron contactar con la Policía Local sin éxito y que ningún agente se personó en la pelea de la plaza Esther Pita dado que estaban “totalmente desbordados” por contar con un “número ridículo de efectivos”.

“Si el Concello de Oleiros no mejora sustancialmente las condiciones de seguridad y cooperación de cara al próximo verano, la comisión de fiestas de Santa Cruz no podrá seguir con la organización de este evento. Estamos dispuestos a trabajar 18 horas al día, a renunciar a vacaciones y a horas de sueño, pero no podemos ni debemos encargarnos de la seguridad de este modo”, advierte la asociación en su comunicado.

Los encargados de organizar estos festejos expresan su apoyo a los vecinos afectados por los altercados y subrayan que realizan esta labor de forma altruista, que costean íntegramente las actividades del programa sin recibir ayudas de ninguna administración. Destacan que la colaboración municipal se limitó al suministro de agua, las labores de limpieza y el préstamo de cuatro de los 15 baños portátiles solicitados o de tablones y vallas bajas.

El Concello de Oleiros niega que solo hubiese cinco agentes de la Policía Local. Sostiene que hubo 16 efectivos de emergencias en total: siete de la Policía y 9 del Servizo de Emerxencias, a los que suma tres patrullas de la Guardia Civil.

García Seoane lamenta que la comisión ponga el foco en el Concello, defiende que la Policía Local “no es un cuerpo antidisturbios” y recuerda que es la Delegación del Gobierno la que ostenta las competencias en materia de seguridad.

El Concello, en tono conciliador, agradece la “pasión y el trabajo” de la comisión de fiestas, pero recalca que la colaboración del Concello con estos festejos es “superior” a la que presta a otras parroquias al estar enclavadas las fiestas en el núcleo urbano. “La ayuda no es económica pero supera en mucho los fondos que se pudieran dar con los servicios que se prestan”, afirma.

El alcalde anima a la comisión a continuar con los festejos el próximo año, “pero sin Xacobebo”. Vincula la reyerta del viernes 18 con el “excesivo consumo de alcohol y drogas” por parte de “vándalos de fuera del municipio” , extremo que la comisión niega tajantemente. “No toleraremos ningún retroceso en la construcción de una sociedad culta, educada y tolerante que llevamos cultivando durante décadas en Oleiros”, advierte Seoane.