“Organizar un campeonato de España en 15 días fue una prueba de qué podíamos hacer”

Tras 33 años como jefe del servicio de Deportes y Participación Ciudadana del Concello de Culleredo, Carlos Fernández Puyol ejerció por última vez esas funciones este viernes y ahora estrena jubilación. Agradece a los compañeros y empresarios la colaboración brindada, que le facilitó su trabajo y, sobre las prioridades que rigieron su carrera en el Ayuntamiento destaca “trabajar para la ciudadanía, velar por sus derechos y así cuidar la democracia”.

¿Qué tal empieza la jubilación?

Gestionando recuerdos y momentos de melancolía pero, sobre todo, acordándome de muchas personas que ya no están y de compañeros y compañeras que en la actualidad están de baja por enfermedad. Y esa gestión de sentimientos, de emociones, que se produce cuando tú interrumpes una etapa de tu vida. Inicias otra, pero interrumpiendo algo que han sido 33 años.

¿Qué recuerdos destacaría?

Aprendí mucho del... Yo tuve dos alcaldes, uno Rioboo y otro, Sacristán. Aprendí mucho de Sacristán, de cómo transmitirle ilusión a la ciudadanía, cómo gestionar los momentos de crisis económica y cómo no municipalizar el deporte sino darles un protagonismo a las entidades deportivas para fortalecer el ecosistema deportivo local.

¿Por qué aprendió de Sacristán? ¿Cómo veía él el deporte?

Porque, primero, Sacristán es un hombre que vino de la Educación Física. Antes de ser alcalde, fue profesor de Educación Física de la Universidad Laboral. Entonces entendía y comprendía el deporte.

¿Y tenía una visión de apuesta por el deporte de base?

Sí, y de la necesidad de crear un servicio municipal de deportes con fortaleza y con visión a esa necesidad de que la ciudadanía hiciese actividad física. Su gran apuesta fue por la red de instalaciones deportivas.

Sobre las instalaciones, ¿conversaciones pendientes con la Xunta podrían suponer mejoras que situaran a Culleredo como un referente metropolitano?

El actual Gobierno local tiene planes y visiones muy modernas de creación de una red de instalaciones deportivas que corresponda al siglo XXI y con una nueva forma de gestión. Piscinas cubiertas... hay varias instalaciones pendientes previstas por la actual Corporación que serán de importancia capital para el ayuntamiento y el área metropolitana.

¿Qué recuerda con más ilusión?

Recuerdos son muchos. Situaciones, me acuerdo de que entrando yo como técnico de deportes se celebraba el entierro de un gran deportista de Culleredo que era Pequecho, el motorista, y eso me impresionó, que en mi primer día se estuviese enterrando a esa persona como deportista de referencia del ayuntamiento. Y muchos eventos importantísimos. Un campeonato de España de selecciones autonómicas de atletismo que organizamos en 15 días porque en A Coruña no se pudo por las malas condiciones en las que quedó la zona de la Torre debido al mal tiempo. Y el Ayuntamiento y la federación decidieron hacerlo en el paseo marítimo. Organizar en 15 días un campeonato de España fue una prueba de qué podíamos hacer y demostrar en Culleredo. Hay otro momento muy importante que recuerdo, que fui uno de los fundadores de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, la primera que hubo en Galicia.

¿Cómo estaba el deporte en Culleredo en 1990 y cómo está ahora?

Por supuesto, en 30 años la evolución ha sido importantísima. En los 80 es el principio de la democracia, cuando los ayuntamientos empiezan a asumir algunas funciones en materia deportiva. Y cada vez más los municipios fueron los verdaderos protagonistas del deporte y de otras políticas públicas debido a la cercanía con los ciudadanos.

¿Qué le quedó por hacer?

Siempre quedan cosas, por supuesto. Un poco la modernización, la aplicación de más tecnologías en gestión deportiva, desde el control de usuarios hasta planes de mantenimiento... Una simple aplicación para un alquiler de instalaciones o el ahorro energético. Estábamos ya trabajando en esa línea. Se está haciendo y se continuarán haciendo.

De las cosas que logró, ¿de cuál está más orgulloso?

En general, de la buena relación que he tenido con los dirigentes deportivos y la confianza que me han transmitido y también de la confianza recibida de responsables políticos. Otro momento, ahora me he acordado, tuve la suerte de poder ayudar en el programa de deporte para discapacitados y llegué a ser entrenador del equipo de baloncesto de Culleredo en silla de ruedas.