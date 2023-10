La empresa Jardincelas, concesionaria de tres servicios municipales en el ayuntamiento de Culleredo y uno en el de Cambre, estima en 2 millones de euros las pérdidas acumuladas en estos contratos tras años en precario, por "graves irregularidades"como no actualizarse los precios y modificarse condiciones contractuales de forma unilateral en Culleredo, y con el bloqueo de pagos en el Concello de Cambre, que lleva desde mayo sin pagar, asegura. La concesionaria sostiene que "estos contratos vencidos, no vigentes, de los cuales Jardincelas sigue realizando el servicio, no cubren los gastos necesarios para su cumplimiento (nóminas, materiales, combustibles…), lo que le causa a la empresa una pérdida mensual de 70.000 euros, con todos los servicios a realizar con precios que contumazmente se niega a actualizar la Administración local y sostiene que este desfase entre los ingresos y los costes motiva el ERTE, que prevé empezar a negociar el lunes, y los retrasos en los pagos de las nóminas.

La empresa plantea reducciones de jornada de entre un 10 y un 35% para los 51 operarios que trabajan en los servicios que se prestan en Culleredo y Cambre, por las que los empleados se concentraron ante los concellos este jueves. Más de una treintena de trabajadores protestaron con pancartas con el lema: "@s traballador@s cumprimos. A empresa non cumpre". Y con carteles de denuncia de la situación: "Isto é unha tortura. Non podo pagar as facturas". Sentenciaron también: "Jarcincelas responsable, Concello culpable". Este diario ha intentado sin éxito contactar con la representación sindical de la plantilla. Jardincelas urge a actualizar los contratos a Cambre y Culleredo tras 11 años en precario La empresa asegura que ha reclamado a los responsables municipales en diversas ocasiones que se actualicen los contratos y los precios, desfasados, sin recibir respuesta. Solicita "que se proceda a la liquidación y abono de todas las prestaciones realizadas en los últimos cinco años, que deben ser objeto de indemnización para evitar no sólo el enriquecimiento injusto por parte de la administración local, sino para que esta empresa pueda soportar los costes de la ejecución de los contratos, especialmente los sociales que se han encarecido de modo exponencial con el paso de los años, previa la tramitación del expediente que legalmente proceda, cuya cuantía asciende a más de 2 millones de euros". El Concello de Culleredo aseguró este miércoles que apoya las demandas de los trabajadores, negó que los retrasos en las nóminas tengan relación con los pagos del Concello, ya que los efectúa dentro de los plazos legales, aseveró, y avanzó que incluirá en los pliegos para contratar los servicios la obligación de subrogar a los trabajadores, aunque eludió concretar plazos para licitar esos servicios en precario. El PP de Culleredo ve "intolerable" que trabajadores de una concesión municipal se vean en un ERTE y culpa al alcalde, José Ramón Rioboo, de "incapacidad" para gestionar, además de sostener que, si no soluciona la situación, sería un motivo de "dimisión" Este diario intentó sin éxito conocer la versión del Concello de Cambre, más allá de la explicación ofrecida por el alcalde, Óscar García Patiño, la semana pasada, sobre el bloqueo de pagos que achaca a Secretaría e Intervención.