A Coruña y el Consorcio se dan 100 días para definir el contrato de la planta de Nostián

El Consorcio As Mariñas volverá a tener voz en el futuro de la planta de Nostián. Dos representantes políticos y técnicos del ente comarcal se incorporarán a una mesa técnica con sus homólogos del Ayuntamiento de A Coruña para definir las condiciones del contrato de la empresa concesionaria de la instalación de tratamiento de basuras, que deberá renovarse para adaptarse a la incorporación de un quinto contenedor para envases, como ordena el Gobierno central. Ciudad y comarca se dan cien días para tener concretados los planes para Nostián. Así lo acordaron este viernes en una reunión en el palacio de María Pita, después de meses con las conversaciones congeladas y años sin noticias sobre el pliego de condiciones que deberá regir la gestión de la planta, cuyo contrato se encuentra prorrogado, ya que caducó en diciembre de 2019.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey —que se había comprometido en su primer balance de mandato a sacar a concurso el contrato en esos cien días— asegura que en el encuentro mostró a los alcaldes su empeño con la mejora del modelo de Nostián cumpliendo la normativa con la planificación de la implantación progresiva del quinto contenedor, tal y como se acordó con la Xunta, a partir de 2024”. Asegura que constató que “existe una voluntad compartida de mantener el proyecto de Nostián y mejorarlo”. La regidora celebra, además, “la disposición de compartir la mejora del modelo y de trabajar conjuntamente en estos tres meses para dar una solución de presente y de futuro a Nostián”.

El presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, apunta que, en el primer encuentro, previsto para dentro de dos semanas, espera que A Coruña exponga sus ideas para la planta. “Y a ver si a nosotros nos gusta”, comenta. “Nos vamos a reunir para saber el modelo que queremos hacer en Nostián y qué nos va a costar. Una evaluación económica”, explica el líder comarcal.

Preguntado por el trabajo realizado por el Gobierno local de A Coruña en los últimos años, después de desechar el trabajo que había realizado el Ejecutivo de Marea Atlántica junto al Consorcio cuando se produjo el cambio de Gobierno en María Pita, asegurando que apenas se había hecho nada, Santiso se limita a afirmar que no tiene conocimiento directo. “Yo de momento no vi ningún pliego por parte del Concello de A Coruña. Yo no vi ningún pliego, ni propuesta, ni anteproyecto. Vamos a hablar antes del futuro de Nostián, a ver cómo podemos ahora incorporar el quinto contenedor. A ver qué se pretende hacer ahora de la planta, y el propietario, el Concello de A Coruña, a ver qué nos propone”, asegura.

El encuentro en el que se volvió a dar participación al Consorcio en los planes para Nostián duró cerca de una hora y media, según Santiso. Se reunieron la alcaldesa de A Coruña, el presidente comarcal, los concejales coruñeses de Economía y Planificación Urbana y de Medio Ambiente, José Manuel Lage Tuñas y Noemí Díaz, respectivamente; la alcaldesa de Betanzos y vicepresidenta del Consorcio, María Barral, la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez; los alcaldes de Cambre, Carral , Culleredo y Sada, Óscar García Patiño, Francisco Javier Gestal, José Ramón Riobóo y Benito Portela, respectivamente; y la teniente de alcalde de Oleiros, María José Varela.

El Gobierno coruñés escuchará al Consorcio en calidad de “socio estratégico”. El Ayuntamiento de la ciudad y el ente comarcal difirieron ayer en la representación acordada para los concellos del área: A Coruña aseguró que, por parte del Consorcio, acudirá un político y un técnico, mientras que Santiso afirmó que serán dos los políticos y dos los técnicos del área que acudirán a los encuentros de la mesa técnica con la ciudad. Santiso asegura que convocará un pleno en los próximos días para decidir qué dos representantes políticos acudirán en nombre del ente supramunicipal. Las reuniones deberán buscar ahora soluciones para que la ciudad y la comarca gestionen sus residuos de acuerdo a las nuevas directrices del Gobierno central, que exige incluir un quinto contenedor en el que depositar los envases, lo que supone un cambio del modelo de Nostián, que siguen la ciudad y los ayuntamientos del área desde hace años, para acercarse al sistema que ya siguen la mayor parte de ayuntamientos gallegos, que tratan su basura en la planta de Sogama, propiedad de la Xunta.

Los mandatarios y los técnicos tendrán que adaptar el funcionamiento de la planta y de la recogida a la nueva separación y estudiar los costes. Un estudio realizado por el Ayuntamiento de A Coruña sobre la viabilidad de la planta de Nostián, estimó el precio del canon que habría que pagar a la concesionaria en el doble que el actual, de los 51,9 euros actuales a 104,2 en los primeros años y 119,6 euros durante los quince restantes de los 17 que estimó de duración del contrato.