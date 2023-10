Los lectores, víctimas del bloqueo de pagos en Cambre

“Los chavales que practican fútbol ya saben que pueden ir al parque a dar balonazos, pero les gusta formar parte de un equipo, tener una compenetración... Y nosotros nos aporta mucho formar parte de un club de lectura, leemos de manera diferente”, explica Maru Pastur, la mayor de los integrantes del club de lectura de la Biblioteca María Pita de Cambre, que reclaman, junto con sus homólogos de la Biblioteca Templarios, de O Temple, que el Concello contrate de nuevo a la mediadora, una figura “fundamental” para el funcionamiento de estos clubes, que “también forman parte de la cultura”. La paralización de esta actividad es una consecuencia más del atraso en los pagos y contratos que acumula el Ayuntamiento cambrés, que asegura que ya trabaja en “un nuevo pliego que incluye todas las actividades de las bibliotecas”.

Los treinta integrantes de los clubes de lectura cambreses —15 en la biblioteca de Cambre y otros tantos en la de O Temple— defienden que “la mediadora es fundamental: es un poco como la profesora en el colegio”, explica Pastur. “Propone a veces libros que jamás hubieras leído. O propone centrarnos un año en literatura centroeuropea del siglo XIX, por decir algo. O autores españoles del XXI. Y siempre hay un porcentaje de autores gallegos, al menos un 25%, por supuesto. Además, modera el debate: no queremos que se traduzca en un Sálvame. Y tiene un listado de preguntas sobre cada obra. Todos los que vamos, leemos de manera diferente. Cuando es para el club, hago anotaciones porque me interesa la opinión de mis compañeros”, asegura.

El Concello explica que “este curso no se pueden iniciar los clubs de lectura porque la empresa que los coordinaba no cobró varias facturas”. “Al haberse hecho a través de contrato menor, no se puede sacar otro con el mismo objeto, por la ley de contratos”, afirma el Ayuntamiento y ofrece su colaboración mientras se contrata el servicio si los lectores siguen por su cuenta.