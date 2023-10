El Conservatorio de Culleredo arranca el curso con cinco plazas de profesor sin cubrir

El Conservatorio Profesional de Música de Culleredo, ubicado en O Burgo, arranca el curso de nuevo con falta de personal. El centro docente acumula ya un mes desde el comienzo del año escolar con cinco plazas de profesores sin cubrir: tres de piano, una de guitarra y una de flauta. La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) sopesa retomar las manifestaciones con las que ya denunció la falta de profesorado el curso pasado y el Ayuntamiento asegura que el proceso para cubrir las plazas está en marcha y que el retraso se debe a los procedimientos administrativos, ya que los trámites se iniciaron antes del verano.

La ANPA denuncia “la desatención, la falta de respeto y la dejadez con la que el Concello de Culleredo vuelve a tratar a todas las personas afectadas por su ineficacia y desinterés por la resolución de las problemáticas de gestión de personal”. Asegura que han sufrido esta ineficiente gestión “durante muchos años” y urge a la contratación de profesorado.

“El Conservatorio Profesional de Música es un centro educativo oficial y de educación reglada, no puede ser tratado como una actividad extraescolar más”, reclaman las familias. Denuncian, además, que el comienzo de las clases con falta de profesores “ahonda en la sobrecarga de trabajo en el resto del personal docente del centro, teniendo que reducir sus horas asignadas a materias grupales, tutorías, etc.”.

El Ayuntamiento cullerdense argumenta que la demora se debe a lo extenso que es el procedimiento administrativo. Sostiene que la incorporación de los docentes ya solo está pendiente del informe municipal de fiscalización.

El Concello detalla que los profesores proceden de listas de sustitución, ya que las plazas tienen sus titulares, que se encuentran de baja y uno, de excedencia. Los cinco, asegura, aceptaron sus puestos hace ya varias semanas —según en ANPA, desde el Concello se les aseguró que los docentes habían confirmado su incorporación ya el día 4 de octubre—. Solo la plaza de flauta se encuentra sin cubrir y el Concello asegura que se ha publicado la oferta pública de empleo, se presentaron candidatos y en la actualidad el proceso se encuentra en fase de baremación para su cobertura, con carácter fijo.

La directiva de la ANPA ve “muy viable” volver a movilizarse “de inmediato” si no se atienden “las demandas de las familias y el alumnado”. El curso pasado, las familias llegaron a manifestarse dos veces por semana para exigir la cobertura de las plazas de docentes de baja, de piano. Alertaron de las consecuencias de la falta de docentes en una formación reglada y oficial que, en muchos casos, es la apuesta profesional de quienes la cursan. El Ayuntamiento alegó entonces que no podía “saltarse la legislación e incorporar directamente a un profesor fuera de las listas de sustitución”. Aseguró, además, que había pedido ayuda a la Xunta con la cesión de profesores de otros conservatorios, a lo que la Consellería de Educación respondió que no podía atender su demanda por las dificultades que la propia Administración autonómica tiene para cubrir bajas en el cuerpo de docentes de estos centros.