La película ‘Campeonex’ se convierte en realidad en el colegio de Santa Cruz

Suena un pitido, comienza el juego, rueda el balón, alumnado de sexto de Primaria enumera los nombres de los jugadores y jugadoras, el público aplaude y da gritos de ánimo, varias mascotas recorren el perímetro del campo de juego mientras en un lateral un grupo de animadores y animadoras agitan sus coloridos pompones. Uno de los futbolistas se acerca a la portería, dispara y todos los asistentes braman de alegría.

Este singular campeonato de fútbol celebrado ayer en el pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz en Oleiros lo tenía todo: fomento del deporte, de la igualdad entre sexos, de la inclusión social para todas las distintas capacidades, potenciación del espíritu de equipo, de la solidaridad.

Alumnado del colegio público Parga Pondal, de doce años, junto con usuarios del centro Aspadisol de Oleiros, de usuarios con diversidad funcional; además de alumnado del colegio María Barbeito y del club de gimnasia rítmica del Santiago Apóstol en A Coruña, hicieron realidad la historia de Campeonex, la mueva película de Javier Fesser.

“El origen de que se haya organizado esta actividad es la problemática en el patio del colegio. Alrededor del fútbol se generaba mucha violencia. El alumnado iba muy contento al recreo pero volvía enfadado porque a las niñas no les dejaban jugar, los que tienen menos habilidad tampoco, o no les pasan la pelota. Queríamos acabar con esto, que viesen que el patio es de todos y debe ser un espacio inclusivo. Fuimos a ver una película, Campeonex de Javier Fesser, que transmite muy bien el concepto de equipo y es muy motivadora. Uno de mis alumnos dijo que eso era una película pero que en la vida real no pasaba eso. Quisimos que viesen que si, que puede ser la vida real si nosotros lo hacemos realidad”, explicó ayer la profesora de sexto de Primaria del Parga Pondal, Alicia Tojeiro.

Con gran esfuerzo de organización e implicación de muchos colectivos, entidades y personas, se organizó ayer un partido de fútbol con cuatro equipos mixtos, con chicos y chicas, alumnado de Santa Cruz y usuarios del centro Aspadisol. Para llegar a este campeonato se contó con la colaboración de personas como el exjugador del Deportivo Jorge Valín, también en el voluntariado de Oleiros, que les dio unas clases en entrenamientos.

Colaboraron también profesores como Lorena Añón y su alumnado de Grado de Maestros de Educación Primaria de la Universidade de A Coruña; la profesora de la Facultad de Terapia Ocupacional Adriana Ávila; Alba Souto y alumnado de la Universidade de Lugo, la directora del Parga Dolores Silva; y el profesor de Primaria Andrés Varela.

“Es una iniciativa maravillosa, que pretendemos que sea integradora, inclusiva. Que todos vean el deporte como algo de equipo y no solo para ganar, que conozcan las distintas capacidades. Además aquí los escolares han asumido otro rol, no solo son jugadores de fútbol, también hacen de presentadores, animadores. Así también aprender a hacer de todo”, destacó la director del colegio Isidro Parga Pondal, Dolores Silva.

“Aprenden que equipo es apoyarse, ayudarse, animarse, ser responsables, colaborar”, apuntó Tojeiro, quien al final de los partidos tuvo un desmayo (previsto) para que el alumnado que hacía de personal sanitario pudiese practicar una RCP (reanimación).

“Esto es integración, esto es escuela”

“Nuestro entrenador de fútbol, voluntariado del Concello de Oleiros, tiene un nieto en el colegio Parga Pondal, y ahí surgió la conexión para este proyecto de la profesora Alicia Tojeiro. Se organizó con mucho cariño, con una dedicación importantísima de Alicia y una emoción enorme de los usuarios y del alumnado. Aquí ha participado todo el mundo, cada uno con un papel: jugadores, animadores, mascotas, equipo médico, comentaristas... Entre el público han estado familiares, usuarios del centro Aspronaga. Esto es integración, esto es escuela”, destacó Yolanda Prieto, directora del centro Aspadisol de Oleiros (asociación de padres de personas con discapacidad psíquica), que este año cumple tres décadas de vida. “Es otra forma de enseñar en la escuela”, coincidió Alicia. “Se podía prohibir en el patio pero decidimos hacer un enfoque constructivo, enseñar los valores del fútbol, de respeto a todos, cooperación e integración”, añadió Alicia Tojeiro, docente que también subrayó que con esta iniciativa también se pretende generar “espacios seguros y fomentar la salud mental”.