Estado y Xunta rechazan parar la subestación de Abegondo sin tramitar antes el proyecto

El Gobierno central y el autonómico coinciden en su negativa a la petición del BNG de denegar sendas autorizaciones para el proyecto de subestación eléctrica de Abegondo —la Administración central tramita una parte y la autonómica, otra—. El director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta, Pablo Fernández Vila, rechazó ayer la petición formulada en el Parlamento de Galicia por la diputada nacionalista Mercedes Queixas y sostuvo que el Gobierno gallego analiza las alegaciones recibidas —cuatro de asociaciones, dos de particulares y dos del Concello abegondés, precisó— y tramitará el proyecto para analizarlo, por lo que consideró que “sería una irresponsabilidad” por su parte “anticipar algo en este momento”. El Gobierno central, en respuesta a una pregunta escrita del diputado estatal del BNG Néstor Rego, contestó, hace tres semanas, que “no cabe la posibilidad de no llevar a cabo la tramitación de los proyectos ni denegar su autorización de antemano, siendo esta decisión fruto del análisis del resultado de la misma”.

Los nacionalistas preguntaron en sendas Cámaras si el correspondiente Gobierno “atenderá las distintas alegaciones de colectivos y entidades de Abegondo, así como de los propios vecinos y vecinas y denegará la autorización para la instalación de la subestación eléctrica”. Reclamaron también explicaciones sobre por qué se tramita el proyecto de forma separada y no conjunta para una evaluación “completa” de los impactos ambientales, incidieron en que se han dado ya autorizaciones a parques eólicos que proyectan su evacuación a esta subestación cuando todavía no está autorizada, consultaron “cómo se prevé la evacuación a través de la línea hacia As Pontes cuando a este nudo de evacuación se le asigna en este momento una capacidad de 0 Mw” y cuánta energía procedente de la subestación proyectada en Abegondo se prevé dedicar a abastecer de energía las líneas de tren entre Vigo, Ourense, Lugo y A Coruña.

Queixas insistió en reclamar “una planificación, que los recursos del país redunden en beneficio de la gente y del medio”. “No puede ser poner el país en venta”, criticó la diputada autonómica del BNG. “O lideramos nosotros esa transición y ponemos a la gente y al país por delante o el modelo depredador, no”, sentenció la nacionalista. Acusó al Gobierno gallego de “actitud sumisa” con el “proceso colonizador de las empresas del oligopolio” por “no tener un plan, un proyecto” y “esperar a que lo marquen otros, los interesados”.

El director xeral garantizó que “todas las alegaciones que se presenten por supuesto van a ser estudiadas en este momento de tramitación”. Aseguró no entender la petición, trasladada por Rego, de paralizar “todos los proyectos de energía en Galicia” y criticó que Queixas solicitase “paralizar todo el proyecto”. Cuestionó que el “principio de cautela” deba significar “no hacer nada” y afirmó: “Queremos defender, creo que todos los que estamos aquí, los empleos de los gallegos y las gallegas y, por eso, lo que pido es únicamente coherencia en las propuestas”.

“Déjennos trabajar, déjennos que tramitemos antes de adoptar una postura sin todos los elementos de juicio necesarios”, pidió Fernández Vila. El director xeral explicó que el proyecto se tramita por separado debido a las competencias que marca la ley de evaluación ambiental y defendió la transición a las energías renovables y la apuesta por el sector industrial. “Para hacer frente a nuevas demandas industriales es preciso invertir en refuerzos de la red da rede. No se opongan al crecimiento de Galicia”, reclamó.