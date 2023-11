El equipo multidisciplinar que busca en el cementerio de Trasanquelos, en Oza-Cesuras, los restos mortales de los represaliados Rafael Fernández Casas y Juan Torreiro Seoane ha encontrado fragmentos de huesos con indicios de violencia y ve probable que pertenezcan a las víctimas del franquismo a las que buscaba. “Encontrando dos personas con signos de violencia en un lugar donde esperábamos encontrar dos personas con signos de violencia, pensamos que podemos estar en el sitio, pero todavía está por confirmar en el laboratorio y la parte genética”, explica el forense del equipo, Fernando Serrulla.

El hallazgo se produjo a última hora de la tarde este martes, segundo día de los trabajos de exhumación, que comenzaron el lunes. Los restos mortales encontrados son fragmentos óseos correspondientes a cráneos con marcas de disparos, explica el forense. Apunta que todavía están por determinar los puntos de entrada o salida de la bala.

Los restos aparecieron en posición secundaria, es decir, no ordenados de acuerdo a la posición anatómica. Los integrantes del equipo barajan la hipótesis de que hubieran sido desenterrados —en el siglo pasado, antes de que se extendiese la utilización de lápidas— para dar sepultura a otra persona y, tras enterrar a esta, se depositasen de nuevo los restos óseos y la tierra.

Las labores de exhumación continuarán. “Hay que descartar que en el mismo lugar haya otro enterramiento o alguna circunstancia que nos haga cambiar de opinión. Podemos encontrarnos que aquí no estén enterradas dos personas represaliadas sino más. Buscamos a dos porque las familias lo han pedido, pero tenemos informaciones de vecinos que hablan de que en la curva en la que aparecieron asesinadas estas dos personas aparecieron más”, explica el forense. Los restos mortales serán enviados al laboratorio de antropología forense del Imelga y a la Facultad de Medicina de Santiago para cotejar los perfiles genéticos.

Por ahora, se han encontrado en la excavación otros restos mortales sin indicios de violencia y dos que sí presentaban “claros signos”. Los fragmentos óseos que podrían corresponderse con los de Fernández Casas y Torreiro Seoane han sido localizados en la parte del cementerio donde se daba sepultura a “personas que se habían suicidado, niños que no se habían bautizado... un poco la parte menos religiosa. Y estas personas no eran de aquí y no las conocían cuando aparecieron asesinadas. Las enterrarían donde les pareció oportuno e imagino que donde el cura les autorizó”, apunta Serrulla.