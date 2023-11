Cuatro décadas surcando la ría de Betanzos

Cuatros décadas han pasado ya desde aquel día de 1983 en el que un vecino de Betanzos, José Che Vía, decidió crear un pequeño club de piragüismo en la ciudad, un deporte novedoso que apenas estaba comenzando a despuntar en el país. El club, que se dio en llamar Ría de Betanzos y empezó con apenas media docena de miembros, hoy reúne a más de 250 personas de todas las edades, que practican piragüismo bien como un deporte de alta competición, bien como una forma de esparcimiento. Para conmemorar cuarenta años de éxitos —algunos de ellos internacionales— el club celebró ayer una cena a la que también asistieron autoridades municipales.

“Comencé con esto del piragüismo en 1980 por mis sobrinos, que vivían en Pontedeume y me animaron a probarlo. Empecé a practicar remontando el Eume”, relata Vía. “Un vecino que era concejal me veía ir siempre para Pontedeume, que me quedaba bastante a desmano, así que nos animó a mí y a un compañero de trabajo a formar un club en Betanzos”. Aunque el primer año solo se apuntaron “seis o siete personas”, al siguiente llegó a haber hasta 100 inscripciones. “La gente nunca había visto nada parecido en Betanzos, así que venía a probar quince días o un mes”, explica el fundador y presidente honorario del club.

El actual presidente, David Veiga, cree que el éxito del Ría de Betanzos se debe a que el piragüismo es un deporte que se practica al aire libre y donde estás en contacto con el agua. “Yo empecé en el club ya de pequeño, y lo que más me llamó la atención fue lo bien que se portan con los niños. Además, en verano el río es muy apetecible para bañarse en él”, señala Veiga. Otra clave que destaca el presidente es que el club “siempre ha apostado por gente de casa”. “Somos una entidad pequeña, así que nuestros deportistas profesionales no tiene sueldo, pero les damos todo el material que necesitan y los llevamos cuando hay desplazamientos”.

Betanzos, cantera de campeones mundiales

El Ría de Betanzos puede presumir de contar entre sus filas con medallistas olímpicos y campeones mundiales. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Arévalo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y de oro en dos categorías del campeonato mundial de Canadá del año pasado. Lo mismo ocurre con David Mosquera "Petón", que alcanzó el tercer puesto en el campeonato mundial de Singapur de 2011.

“Sinceramente, nunca pensé que llegaríamos al nivel al que hemos llegado. Es una auténtica satisfacción alcanzar estos 40 años. Pocos clubs pueden conseguir eso. Estoy muy orgulloso”, subraya Vía. Y es que, según Veiga, en los últimos años el club ha tenido un notable incremento de inscripciones en todas las categorías. “Desde la pandemia se han apuntado muchas personas, sobre todo veteranos, porque la gente ya no quiere estar en su casa”, puntualiza el presidente.