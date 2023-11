Comerciantes de Sol y Mar: “Esperamos que cumplan y arreglen la zona antes de Navidad ”

“Ya no estamos cabreados por las obras sino porque han sobrepasado los límites de nuestra paciencia. Ahora solo esperamos que cumplan su palabra, lo que nos prometieron hace unos días, y antes de Navidad adecenten toda la zona para poder pasar unas Navidades tranquilas y no en una trinchera”, afirmó ayer un empresario con negocio en la zona, que prefiere no dar su nombre aunque es el que ha liderado la movilización vecinal para protestar por la demora de las obras de ejecución del túnel y glorieta en Solymar en Perillo en la AC-12 que ejecuta el Estado.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, visitó la obra e 2 de octubre y confirmó que antes de finalizar este año abrirá al tráfico el paso inferior, la circulación en sentido A Coruña-Madrid, dejando para el primer semestre de 2024 la ejecución de la urbanización de la superficie, la humanización del entorno para convertir la antigua Nacional VI en un bulevar. La Delegación del Gobierno insistió ayer en que se mantiene la previsión de apertura “en diciembre”, después de que hace unos meses se apuntara que se abriría en septiembre. Comerciantes, empresarios y vecinos de la zona, después de la visita del delegado acordaron recoger firmas y tenían previsto presentar un escrito ante la Delegación del Gobierno, pero finalmente no lo hicieron porque acudió a verlos “el encargado de obras”, al que pudieron presentarle sus quejas y principales demandas además de la de agilizar los trabajos. “Resolver el problema de las filtraciones de agua; adecentar el paso de peatones habilitado y que sea más ancho, que ahora apenas se pueden cruzar dos personas y nos han dicho que lo van a ampliar a tres metros; arreglar las aceras; retirar los escombros y hierros almacenas en la calle Areal; además de mover las casetas de obra un poco más abajo, dejando más espacio libre”, explicó uno de los comerciantes que estuvo en ese encuentro. Los obreros ya retiraron algún material acumulado durante estos tres años de trabajos en el cruce de la rúa Areal (señales, tuberías, escombro, tierra, hierros), pero aún queda mucho por retirar, como las casetas de obra “que se llenaron de ratas cuando levantaron las alcantarillas”, destacan los vecinos. Los afectados han reclamado una solución a la acumulación de agua en la acera porque causó filtraciones en dos negocios. “También pedimos que la obra de mejora de pluviales de la rúa Areal se hiciese ya para que el Concello no tuviese que levantar la calle otra vez para poner las tuberías de agua, cuando ya estuviesen finalizados estos trabajos y estar otros seis meses igual”, destacó un afectado. El Ayuntamiento licitó esta obra (para conducir las pluviales desde el alto de Perillo) y Civis Global, una de las empresas que trabajan en Sol y Mar, es la propuesta para adjudicación de la actuación. “El jefe de obra que habló con nosotros parecía cumplidor. En principio confiamos en que por lo menos adecenten la zona, sino estamos dispuestos a cortar la N-VI porque la desesperación ya es grande”, afirmó.