Arteixo echa a rodar el sistema de alquiler de bicis con 35 eléctricas y 100 convencionales

El Concello de Arteixo inauguró ayer el nuevo servicio de bicicletas municipales, que se podrán alquilar a través de una aplicación digital en los puntos habilitados para ello. Las bicicletas están disponibles en cinco estaciones: en el Campo da Festa (junto a la oficina de turismo), en el centro de salud de Arteixo, en la playa de O Rañal, en el polígono de Sabón (cerca de Mercadona) y en Vilarrodís (delante de la fachada principal del centro de salud). Arteixo es el primer municipio del área metropolitana en disponer de esta modalidad de alquiler de bicicletas. Según los técnicos de Sumarte (Servicios Urbanos Municipales de Arteixo), el escenario más optimista arroja 300 abonados al servicio en los primeros cuatro años y el más cauto, rebaja la cifra a 158 usuarios.

El Gobierno local ha puesto en marcha la primera fase del proyecto, que cuenta con un centenar de bicicletas convencionales y 35 eléctricas, que proporcionarán asistencia al pedalear. Los operarios de la empresa municipal Sumarte serán los encargados de gestionar el servicio, que incluye el traslado de las bicicletas de una estación a otra, la recarga de sus sistemas digitales y el mantenimiento de los anclajes para depositar las bicicletas en los diferentes puntos de estacionamiento.

Tres tipos de abonos

En la web biciarteixo.com los usuarios pueden consultar los términos que rigen el funcionamiento del alquiler de bicicletas, disponibles para todas las personas mayores de 18 años. Hay tres tipos de abonos: diario, mensual y anual. El primero tiene un precio de cinco euros por día que incluye dos horas de uso. Cada hora extra cuesta 3 euros adicionales en caso de que se trate de una bicicleta convencional y 5 en caso de que sea una eléctrica. El abono mensual asciende a los 10 euros y, al igual que el plan anterior, incluye dos horas diarias. Cada hora adicional se rebaja cincuenta céntimos en cada modalidad con respecto al abono diario. El anual cuesta 35 euros y posee las mismas condiciones que los anteriores, aunque el precio por cada hora extra se reduce en cada categoría a 2 y 4 euros.

Aunque el Concello anunció que el servicio estaría operativo en julio finalmente se ha inaugurado el 12 de diciembre. El primer retraso se produjo debido a un problema en el suministro de baterías para las bicicletas eléctricas. En esa ocasión, el director de Sumarte, José Manuel Álvarez-Campana, comentó que el servicio empezaría a funcionar a principios de agosto, “justo después de las fiestas del Apóstol”. En septiembre, el Concello anunció que ya se habían instalado los anclajes en las estaciones, pero debido a un error informático relacionado con la geolocalización de las bicicletas el estreno se retrasó de nuevo.

En un comienzo, Arteixo pretendía ofrecer el alquiler de bicicletas de manera gratuita en lo que restaba de 2023 (cuando el servicio todavía estaba programado para julio), pero esto al final no será posible. Según fuentes municipales, el alquiler se inaugura con las tarifas establecidas, “porque si no, habría que cambiar la ordenanza y, por plazos, no se puede”.