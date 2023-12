Una jueza anula la contribución especial que impuso Oleiros en la calle del exedil del PSOE

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña ha emitido una sentencia que anula las contribuciones especiales impuestas por el Ayuntamiento de Oleiros en 2019 en rúa Tema de Mera, con el fin de que los propietarios de terrenos colindantes pagasen entre todos los gastos de urbanización de la vía. Uno de los residentes en esta calle era el portavoz y candidato del PSOE en la pasada legislatura, Jorge Pérez, que recurrió esta contribución junto con dos empresas también propietarias de fincas en la zona, y la jueza acaba de darle la razón en una resolución además que deja casi imposible la apelación.

La magistrada decidió acumular los dos procedimientos, el del exedil Jorge Pérez y el de las empresas Proyecón Galicia y Rosacla, a pesar de que realizaban peticiones diferentes. Las sociedades solicitaban que se les redujese la cuota a aportar en las contribuciones para urbanizar la calle y el concejal directamente reclamaba su anulación.

La jueza estimó ya directamente el primer argumento: el Concello debería haber optado por la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización del vial porque para eso tenía el aval depositado por la constructora, por lo que no había lugar a optar por imponer contribuciones especiales a los particulares.

El Gobierno local decidió recuperar el sistema de contribuciones especiales que había aplicado una docena de años antes en la calle Celso Emilio Ferreiro, también en Mera, generando gran polémica, con protestas vecinales ante las excavadoras incluso. Este tipo de contribuciones son tributos que gravan a un propietario por tener un aumento de valor de sus bienes tras realizar obras públicas.

El Ayuntamiento en 2019 aprobó no solo las contribuciones para la rúa Tema, sino también para la rúa Anido en Mesón da Auga. En los dos casos eran pequeñas calles con suelo de tierra, que requerían obras para convertir las fincas colindantes en solares (asfalto, servicios, alumbrado, etc).

En el caso de la rúa Tema es un vial de unos 170 metros de largo. El Concello calculó en 173.434 euros el coste de urbanización, a copagar entre propietarios de once parcelas, que ya habían cedido los frentes de sus fincas tiempo atrás. En el caso de la calle Anido, donde las contribuciones impuestas sumaron 135.320 euros, ningún afectado recurrió.

En la rúa Tema de Mera la empresa Galibrokers construyó varios chalés hace años. No terminó las obras y el Concello resolvió la caducidad de las licencias en 2016. La promotora recurrió esta decisión ante los tribunales y perdió. Los magistrados respaldaron al Concello porque la empresa había dejado pasar más de seis años sin iniciar las obras. También dio la razón al Ejecutivo en incautarse del aval depositado por la sociedad, 64.720 euros. La promotora tenía que realizar las obras de urbanización de la calle pero no lo hizo. Tras su concurso, los terrenos pasaron a Proyecon y Rosacla.

Oleiros acordó la ejecución subsidiaria de dichas obras ejecutando el aval pero después decidió imponer contribuciones para realizarlas, descontando el importe del aval, es decir, repercutiendo a los particulares de rúa Tema 108.713 euros.

Jorge Pérez: “Se ha hecho justicia”

El exportavoz socialista Jorge Pérez presentó en su día alegaciones y recurso de reposición contra las contribuciones especiales, todos rechazados por el Concello, por lo que finalmente optó por ir a los tribunales. “Se ha hecho justicia. El expediente tenía tantos defectos que tenía que devenir en nulidad. Había una sentencia que decía que el Concello debía hacer la urbanización de forma subsidiaria con cargo al aval y si no llegaba, ir a vía de apremio contra la promotora. No se actuó en su momento y la urbanización triplicó el coste en diez años. El Ayuntamiento prefirió incumplir la sentencia e imponer contribuciones y además aplicando la base máxima del 90% que permite la ley. Además no cumplió el plazo mínimo de exposición pública, ni estaba bien la relación de sujetos pasivos”, destacó Pérez. “Espero que el Concello de oficio devuelva el dinero cobrado a los propietarios sin tener que pedir la ejecución de sentencia. En todo caso, lamentar que ahora deberá pagar con dinero de todos los oleirenses, más intereses, cuando esto debía pagarlo la promotora”.

El Concello alegó que era peor poner multas

El Ejecutivo local defendió en su día que los propietarios, al ser suelo urbano consolidado, estaban obligados a ceder gratis al Concello los terrenos para viales fuera de las alineaciones. Subrayó que el plan general fijaba dos años para convertir las parcelas en solares y ese plazo se había superado y podía haber optado por multas pero le parecía “más agresivo” que las contribuciones