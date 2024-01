El Concello de Paderne ha informado a sus vecinos y vecinas que desde el pasado lunes 8 de enero la empresa que presta el servicio de transporte público por autobús en el municipio pasará a ser Arriva, tras el acuerdo al que llegó con Autos Carballo, ganadora del concurso del Concello para “reforzar la apuesta por este servicio clave”. Las rutas no tendrán ninguna modificación, se mantendrán las mismas, según el Gobierno local. El Ejecutivo local también informó de que hoy miércoles 10 de enero, además de los días 17, 24 y 31 de este mes, se impartirá un taller de nuevas tecnologías para personas mayores en el Salón do Fogar do Maior.