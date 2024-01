Un máster de animación abre las aulas de Amiga en Carral con un candidato al Goya

Candidato a los premios Goya en más de una ocasión, reconocido con la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y el Premio Feroz cinemaJove, el ingeniero en informática y doctor en Comunicación Audiovisual Juan Carlos Mostaza será uno de los profesores estrella del primer máster que impartirá el Centro de Formación, Difusión e Produción da Animación en Galicia Amiga Space, de Carral. La formación con la que debutará el recinto carralés, que comenzará este mes, será un curso especializado en el programa de código abierto Blender, “uno de los más importantes ahora mismo en animación”, asegura el director del centro, Xosé Zapata.

El máster será “un curso intensivo muy especializado”, de unas 300 horas, prácticas incluidas, igual que los otros tres que Amiga Space prepara para comenzar a impartir el próximo mes de septiembre, avanza Zapata. Diez alumnos cursarán la formación debut del centro carralés, prevista para un máximo de doce, apunta el director.

El centro de Carral es el único en Galicia que imparte una formación especializada en Blender, asegura el impulsor de la iniciativa. “Se están haciendo con este programa películas tan importantes como Klaus, la española nominada al Oscar, o Spiderman. Es un programa que está bastante en boga y del que hay poca formación”, explica. Si no se impartiese en Amiga Space, “para estudiarlo, los interesados se tendrían que ir a Madrid o Barcelona”, afirma Zapata. “Precisamente, lo que hacemos es trabajar con escuelas como Lightbox, de Madrid, o Pepe School Land, en Barcelona, que tienen cursos técnicos en este programa. Lo que hacemos es traer esos cursos para que los alumnos no tengan que desplazarse”, señala.

Salvo las clases que un especialista en Blender impartirá desde Buenos Aires, la formación en el centro carralés será presencial, con docentes, como Mostaza y otros, llegados de Madrid. “El problema de la formación online es que lo que buscamos es crear aula, crear colectivo dentro del centro, por eso las clases, aunque a veces tengan que darlas profesores extranjeros desde Buenos Aires o Lisboa o donde sea, serán presenciales para que en el aula exista contacto entre los alumnos y se cree colectivo. Muchas veces la formación se enriquece así, y no tú en casa haciendo los ejercicios tú solo. Combinaremos las clases que tengan que ser online con lo presencial para que la formación sea de más calidad”, afirma.

Los tres cursos que el centro prevé empezar en septiembre serán uno de efectos especiales para películas de imagen real, uno de animación especializado en stop motion y otro de introducción a la animación. Serán también másters especializados en aspectos concretos, “no generalistas”, apunta Zapata. Recuerda la visita realizada al centro carralés esta semana por estudiantes de la Escola de Imaxe e Son de A Coruña, en la que “son unos 40 alumnos en el módulo de animación”, y apunta que de esa escuela podrán salir alumnos interesados en especializarse en un aspecto concreto, para lo que podrían estudiar en Amiga Space.

El comienzo del curso en las aulas del antiguo colegio Víctor Velasco se producirá después de su inauguración oficial. La puesta de largo de Amiga Space se celebró este viernes con el estreno del corto de animación por la presidencia española de la UE, Avetimology, dirigido por Zapata, y con la proyección del making of de la cinta y del documental Cardoña, fotos a 7 pesetas, de Carlos Lorenzo, que recupera la historia del fotógrafo que inmortalizó Carral entre los 40 y los 80.

“Tras el máster, tendré más credenciales para la feria de empleo Mundos Digitales”

La carralesa de 22 años Noa Viñas será parte de la primera promoción que se formará en Amiga Space. Acaba de graduarse, en diciembre, tras dos años y medio de estudios en Estados Unidos, donde se formó en diseño de videojuegos y en cine, después de dos cursos en el grado Creación Digital, Animación y Videojuegos de la Universidade da Coruña (UDC). “Tenía ganas de volver a centrarme en la parte de animación. Y Blender es de los programas que está teniendo más importancia en el mundo de la animación”, apunta, por lo que se decidió a aprovechar la oportunidad de “poder aprender de profesionales como funciona, como realmente va todo”. Realizar el máster que se oferta en Carral le permitirá “ya tener más credenciales para la feria de empleo de Mundos Digitales, que es en verano, justo al terminar este máster”, apunta. “Lo único que tengo es ilusión y ganas de empezar”, asegura la joven.

“Me encajaba: me convalida las prácticas y me enseñan Blender y animación 2D”

El madrileño Fernando Rivera, de 21 años, es uno de los diez estudiantes que inaugurarán la faceta formativa de Amiga Space. Atraído a A Coruña por el grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos de la Universidade da Coruña (UDC), que termina en la actualidad, se lanzó a apuntarse al máster en Blender al conocerlo en Mundos digitales. “Me encajaba perfectamente con todo lo que yo quería en ese momento, porque me convalidaba las prácticas de la universidad, me enseñan Blender, que es un programa que yo quería aprender, y me enseñan animación 2D, que es a lo que yo me quiero dedicar”, explica. “Y que trabajaremos en un largometraje en el que están trabajando ellos, así que conoceremos a gente de la industria y empezaremos a meter un pie en el mundo profesional, que es un paso que a la mayoría de estudiantes les da bastante miedo porque no tenemos referencias”, explica Rivera.