Xaz: “Los de los pareados tenemos grupo de Whatsapp y quedamos para churrascadas”

Dos años y medio después de la primera licencia de ocupación, de septiembre de 2021, existen ya unas cien familias viviendo en la macrourbanización del campo de golf de Xaz, de un millón de metros cuadrados. A finales de 2017 comenzaron los desbroces y talas y si entonces parecía que la ejecución de este conjunto residencial se llevaría a cabo de forma muy lenta hasta completar la previsión de las casi 700 viviendas previstas, lo cierto es que se ha construido, y vendido, a tal ritmo que a día un 40% del ámbito está en construcción o ya terminado, y habitado en un 15%. El campo de golf fue lo primero en finalizarse y está en pleno funcionamiento. La urbanización está completa, con aceras, calles carril bici, parques infantiles, paradas de autobús con marquesinas modelo Oleiros, bancos y papeleras.

Actualmente están en edificación, con la estructura, un conjunto residencial de sesenta viviendas de planta baja y dos alturas, que promueve Acciona. Esta misma empresa también ejecuta doce chalés con piscina, independientes, en la parte más alta del ámbito. Aún más arriba se levantan también cuatro pareados (ocho viviendas en total).

Más abajo, al inicio de la entrada principal de la urbanización, la promotora de todo este proyecto residencial, Nova Galiza Urbanizadora (del conocido empresario Manuel Jove) levanta otro edificio con 34 viviendas (bajo y dos plantas), que construye Acciona. En total, 114 viviendas ahora mismo en construcción, que se unen a otros cinco chalés aislados y terminados y otro en obra. También está en trámite otro edificio de doce viviendas.

Un recorrido por las calles de esta inmensa urbanización, con rotondas muy cuidadas (destaca una de cinco ejemplares de olivos) permite ver el incesante movimiento de furgonetas y camiones de empresas de obras: montadores de pladur, fontanería, albañilería, electricidad. En las obras todo es trabajo y ruido, charlas de los obreros, los sonidos de soldadura y radial, de hormigonera y martillo. Por las aceras transitan vecinos de fuera de la urbanización que pasean a sus perros. La urbanización, tal y como está, es ideal para caminar y correr, también para los ciclistas.

Un día laborable es fácil encontrar obreros pero no residentes en las calles de la urbanización de Xaz. La mayoría trabaja fuera y una gran parte teletrabaja o ha montado una actividad empresarial en casa. Es el caso de los arquitectos Eugenio Novoa y Raquel Pardo, del conocido estudio Novitec. “Teníamos el estudio en una oficina en Santa Cristina y tras la pandemia nos decidimos por una casa en Xaz. Después de la pandemia, no usábamos la oficina para nada, los clientes se acostumbraron a la videoconferencia. Era un gasto. Ahora trabajamos desde casa y además es más fácil para conciliar”, subraya Eugenio Novoa, que ahora en Xaz ha montado Novoa y Pardo, un servicio de diseño de recreación arquitectónica por ordenador y publicidad. “Es un sitio muy tranquilo. Estamos encantados. Pensábamos que tardaríamos más en ir hasta A Coruña pero no han aumentado demasiado los tiempos. Y con la apertura de Sol y Mar se notó en el tráfico”. Novoa subraya el “gran ambiente” que existe en esta urbanización y la gran relación que existe entre vecinos y vecinas. “Nos conocimos muchos de venir a curiosear las viviendas y formamos un grupo de Whatsapp, los de los pareados, ya antes de entrar a vivir. Y en él hablamos de todo. Ya hicimos una churrascada y este fin de semana tenemos una comida. Nos unimos al principio para resolver problemas con internet . Somos la mayoría parejas de cuarenta y pico, con al menos un hijo y un perro, todos de ciudad, la mayoría de A Coruña. Urbanitas que venimos al campo. Creo que solo uno viene de Madrid y casi todos trabajamos en casa”, añade. A los escolares de Xaz les toca el colegio de Santa Cruz, pero la gran mayoría van a colegios privados.

Perfil: familia de la comarca, más que madrileños

La urbanización del campo de Xaz incluye bloques de pisos, viviendas pareadas, adosados y chalés unifamiliares, pero también solares, algunos aún en venta, otros con carteles que indican próximos inicios de obra. Está en ejecución un bloque denominado Los Robles, de 66 viviendas de dos a cuatro dormitorios en tres bloques; y otro llamado Las Encinas, con 24 pareados de tres y cuatro dormitorios. Son varios los chalés aislados que ya se edificaron tras comprar el terreno. La promotora, a través de la marca Avantespacia de Jove, subraya que todos los edificios que se construyen tienen una imagen semejante, de arquitectura contemporánea, volúmenes rectos con plantas retranqueadas para generar terrazas y áticos. Avantespacia destaca que el perfil del residente en Xaz es una familia de poder adquisitivo medio alto, procedente de la comarca coruñesa y que compra para vivienda habitual, siendo un porcentaje menor el de los procedentes de Madrid que adquieren para segunda residencia. Aquí se han mudado hace poco, por ejemplo, una coruñesa que compró el solar e hizo la casa; y una pareja de Madrid con dos niños que compró un adosado como vivienda habitual.