“Los gobiernos tienen que poner topes a los precios, como con el gas, eso no es ser rojo”

Ecólogo especialista en cambio global e integrante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fernando Valladares habla desde la pasión y sin pelos en la lengua. “Lo que se enseña en las facultades de Economía es de otro planeta. ¿Que los mercados se van a autorregular? No, ellos no van a poner topes, hacen falta gobiernos que pongan freno a las cosas, que pongan un tope a los precios. Y hacer eso no es ser marxista leninista, no es de rojos. Se hizo con el gas. Por qué no, por ejemplo, con los medicamentos, que tienen unos precios totalmente alejados de la realidad. Son escalofriantes los tejemanejes con los precios de un medicamento”, aseguró en la jornada sobre la Agenda 2030 organizada por el Ceida en Santa Cruz (Oleiros).

Valladares, que acaba de sacar un nuevo libro, La recivilización. Desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo (Destino), mostró en el castillo de Santa Cruz una imagen que parecía en blanco. Fijándose mucho, se advertía la silueta de un edificio, algunos supieron que era el Taj Mahal en India. Nadie podría hacerse la típica foto turística debido a la contaminación, algo que “mata a nueve millones de personas al año”.

Este biólogo aseguró que “enfermamos porque nos alejamos de lo natural” y desde luego nuestro modo de vida “no es sostenible”, porque necesitaríamos “dos planetas”.

Al igual que muchos otros científicos, aboga por lo que se llama One Health, buscar la salud humana, la animal y vegetal. “El concepto de salud pública aún hoy no incluye el medio ambiente, la naturaleza y la prevención, afirmó. “Nos vamos a extinguir, pero no deberíamos darnos prisa”, advirtió además de dejar claro que el ser humano “no entiende la biodiversidad”, no se da cuenta de que nos protege, “que la biodiversidad es la vacuna”.

“El cambio climático afecta a prácticamente todo. El agua, el aire, las migraciones. Hemos dado la espalda a la Naturaleza. Quien no cabe es el ser humano”, que realiza acciones como protestar por los precios tirando limones a la basura (las recientes protestas de agricultores), limones que han necesitado miles de litros de agua, un bien escaso y que de esta forma también se derrocha. “Es una locura, una huida hacia adelante. Utilizamos los recursos de manera depredadora”, añadió.

Fernando Valladares subrayó que hay distintos tipos de ignorancia: la inducida, la de la incultura y la voluntaria. Este última es no querer saber. “Es el caso de Trump o Bolsonaro. Ellos no niegan el cambio climático, tienen asesores que se lo dicen, pero no les viene nada bien. Es como todas esas marcas que dicen que esta crema tiene colágeno. Lo hemos aceptado, es increíble”, indicó. “O Europa permitiendo seguir con el glifosato. Permitimos pesticidas que después nos vamos a comer en los alimentos. Esa es la patología de nuestro sistema”, añadió. Este experto, no obstante es “optimista”. Cree en “la sensatez” de las personas, solo requiere “tiempo”.