El programa ‘Ven e Descubre 2024’ se presentará mañana con un acto en A Fábrica

El auditorio del centro cultural A Fábrica acoge mañana, jueves 7 de marzo, la presentación del programa Ven e Descubre 2024. El acto comenzará a las ocho de la tarde y está dirigido a las personas mayores de 65 años interesadas en participar en este programa municipal que engloba todas las actividades de excursionismo y senderismo interpretativo.

Ven e Descubre forma parte de las actividades para mayores que organiza el Concello de Oleiros, que incluye diversas excursiones para conocer de forma lúdica la historia de diversos lugares de Galicia.

Este programa incluyó el pasado año excursiones a las localidades de Oia y Baiona; Lourenzá e Mondoñedo y Rianxo, y Boiro, Pobra do Caramiñal y rutas de senderismo por el Camiño Inglés, Camiño do mar Cantábrico, Camiño de Inverno e Terras do Carballiño.

El Concello oleirense informará mañana en el acto en A Fábrica de los destinos previstos para este año. El Ayuntamiento aprovechará además este encuentro para proceder a la entrega de premios del quinto concurso de fotografía María José Cayado, en el que pudieron participar las personas que formaron parte del programa desplegado el pasado año.