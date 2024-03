Oleiros aprueba un plan de cobertura 5G de Telefónica que implica instalar doce antenas

La Alcaldía de Oleiros ha otorgado la aprobación inicial al borrador del proyecto de plan de implantación de telefonía móvil en el municipio, un proyecto dirigido a actualizar los actuales equipos y antenas para dar servicio de cobertura 5G, de mayor velocidad y calidad. Para realizar esta mejora se ha determinado que es necesario instalar doce nuevas antenas, con el fin de dar mayor cobertura.Este proyecto está ahora en exposición pública en el Concello. Actualmente existen once torretas de Telefónica en Oleiros: en Perillo (rúa Areal), en Mera (Subiña), en la zona del club de tenis, en Breixo, en Iñás (Sarro), en Os Regos (campo de fútbol), en Rialta (depósito de agua), O Real (calle Ramón Núñez Montero), As Galeras (aparthotel Áttica 21) e Iñás (centro comercial).

El proyecto aprobado implica la instalación de doce nuevas estaciones base para garantizar el servicio de 5G. En el estudio realizado se indican ubicaciones aproximadas en las que la compañía busca instalar sus antenas, pero aún sin un lugar concreto. Las antenas se ubicarían en la urbanización del campo de golf de Xaz; en el entorno de Icaria (desde la zona residencial comercial hasta el INEF y Lóngora), O Batán (entre la iglesia de Nós, O Vilar y A Veiga); en Dexo (entre la iglesia y los restaurantes de Lorbé) y Santa Cristina (entre Rías Altas, el Alda, y parte del parque José Martí).

Otras instalaciones se prevén situar en la zona de Liáns (entre Bastiagueiro y sus cercanías); en Serantes (entre la playa de Espiñeiro y toda la parte de atrás); en Muíño (entre San Cosme, Maianca y Broño); en A Xesta (entre Mesón da Auga, el colegio Cristo Rey u O Valiño) y el puerto de Santa Cruz (desde el paseo marítimo hasta la rúa do Mar y Viñas de Babilonia). También se prevén estaciones en Maianca (aunque en el estudio no se detalla la zona) y Dorneda (entorno de la Casa do Pobo).

En el año 2006 se presentó un plan de implantación de telefonía móvil en Oleiros para Telefónica Orange y Vodafone. Aeropuertos de España (Aena) no autorizó la colocación de alguna. Las compañías indicaron que no habría buena cobertura dentro de edificios de Santa Cruz, Bastiagueiro y parte de Mera y Lorbé. El Concello exigió un cronograma de instalación pero las empresas no lo presentaron. Las compañías se opusieron a algunas exigencias del Concello y éste finalmente aceptó la de que cada una tuviese su torre y no compartirla. Después se aprobó un nuevo plan general, el de 2009 y se cambiaron calificaciones de terrenos, luego el Concello pidió un estudio radioléctrico de campos electromagnéticos y las empresas tuvieron que realizar un refundido.