Una decena de usuarios de ayuda a domicilio registra quejas en el Concello cambrés

Una decena de usuarios del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Cambre registró ayer en el Concello quejas por deficiencias en la atención. Avisar de cambios con antelación y claridad y minimizar la rotación de asistentes que se envían a los domicilios, que se cumplan los horarios asignados y se busque flexibilidad en función de las necesidades de cada usuario, que se realicen las debidas visitas de inspección al menos cada dos meses y que se disponga de “personal capacitado y formado para el cumplimiento del servicio con rigor y calidad” son algunas de las mejoras reclamadas. Este diario intentó ayer sin éxito conocer la versión del Gobierno local, responsable del servicio y de la contratación de la empresa que lo presta.

Los usuarios ya habían presentado quejas y lamentan no haber recibido respuesta ni cambios satisfactorios. Una de las vecinas ha recurrido a la Valedora do Pobo para trasladar sus protestas, entre las que destacan que no se alcanzan las horas de servicio asignadas, que se cambia de auxiliares sin aviso o que se carece de un proyecto de intervención. El organismo autonómico responde que el Concello contesta que traslada las quejas a la empresa y que asegura que tomará “las medidas sancionadoras oportunas a la empresa”. La empresa respondió que se realizan cambios por permisos del personal o por causas de fuerza mayor y que intenta que los horarios se cumplan lo máximo posible.

La Valedora insta al Concello a comprobar las deficiencias denunciadas y la capacitación “real” del personal, más allá de las acreditaciones formales. Incide en que debe comprobar de forma directa si se atajan los motivos de quejas.