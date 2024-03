“Mi obligación es buscar un gobierno en mayoría. Hablaré con todos salvo con el PP”

Es usted la primera alcaldesa de Cambre. ¿Cómo lo vive?

Tienes que asumirlo poco a poco. Mi vida ahora mismo no ha cambiado nada. Me he levantado, he estado con mis niños y he venido al Concello, otros sábados también he estado aquí, o sea que... Pero, bueno, lo vivo con una responsabilidad muy grande. Porque es verdad que soy concejala hace cinco años casi, pero esto no es lo mismo. Es dirigir un Concello en el que he nacido, en el que ahora crío a mis hijos, conozco a mucha gente, he ido al cole aquí, he hecho aquí mi primera comunión... La carga emocional es muy grande.

¿Se veía alcaldesa o se vio en la situación?

Esto empieza cuando el alcalde dimite. Evidentemente en ese momento Unión por Cambre tiene ver quién puede tomar el relevo y yo lo tuve claro, les dije a mis compañeros: “Yo estoy dispuesta a hacerlo. Tenemos un programa político que llevar adelante. UxC fue elegido en las urnas para estar al frente de un Gobierno y es nuestra responsabilidad seguir ahí”. Me presento, la única candidatura, y consigo el apoyo de mis compañeros, y a partir de ahí ya fue todo rodado. Tener el apoyo de toda la asamblea por unanimidad es algo que me enorgullece mogollón. Yo llegué a la política del periodismo, nunca pensé estar en política. Circunstancias de la vida, conocía a Óscar [García Patiño] desde hacía muchos años y un día, cuando estaba en el paro ya, me dijo. “Si quieres, ven un día a conocer qué hacemos en UxC”. Y fui a una reunión de esas que hacen todos los meses y ya no me marché más. Y me gusta. Siempre quise se periodista y amo el periodismo, pero creo que si pones en una balanza una cosa o la otra, ahora mismo...

¿Cómo va a solucionar el bloqueo del Concello?

No tengo una varita mágica. Creo que si hay una palabra que repetí varias veces en el discurso es “diálogo”. Quizás me faltó eso, sentarme más con las habilitadas [la secretaria y la interventora municipales]. Tengo mi carácter, soy una persona a la que le gusta tirar para adelante, y me costó mucho entender los tiempos de la administración. Yo venía de una empresa privada. El punto de inflexión lo marcó la marcha de Óscar García Patiño y ahí me di cuenta de que quizás no lo hice bien y quizás lo que me faltó fue sentarme más con ellas. Tendremos puntos de vista diferentes pero, a veces, con el diálogo... Ellas seguirán en sus posiciones y en los informes que tengan que hacer, evidentemente, pero a lo mejor encontramos puntos de encuentro. Hablé con ellas antes del pleno y ya les dije que mi idea es sentarme con ellas el lunes.

Usted se arroga parte de la causa del problema y Patiño creía que la animadversión era con él.

A ver, somos un equipo, hemos trabajado coordinadamente. Evidentemente la Concejalía [de Economía, Hacienda y Régimen Interior] la llevaba yo pero él es la cabeza visible. Lo que me va a pasar a mí ahora. El alcalde es quien sostiene un equipo de trabajo, un Concello. Y él consideraba que era la única salida. Él sabe que no es el culpable pero vio que ahí se podía abrir una puerta. Claro que parte de la responsabilidad es mía, yo estaba al frente del área. Ya te digo, soy consciente de que me faltó, creo, diálogo con ellas. La única esperanza que tengo es que ahí podamos abrir un punto de encuentro.

El lunes se reúnen.

Sí. Y seguir trabajando día a día. Tenemos varios pliegos de servicios en precario que se están informando, seguimos con el tema del pago de facturas. Tenemos que pagarlo, es lo fundamental ahora, desbloquear esa situación. Primero, pagar, y después ir sacando los servicios que están en precario. Y en esa línea ahora mismo está centrada tanto Intervención como Contratación.

Dijo tras el pleno que le sorprendió la abstención del PSOE.

Sí, media hora o tres cuartos de hora antes del pleno me llamó Diego [Alcantarilla, portavoz del PSOE] para decirme que se iban a abstener. Me sorprendió porque hasta ese momento siempre me dijeron que me iban a apoyar.

¿Y sabe si fue iniciativa del grupo municipal o vino de la provincial?

No tengo ni idea. Yo solo le dije que no me lo esperaba. A primera hora del viernes estuve trabajando coordinadamente con una concejala del PSOE con un tema concreto. No, no me lo esperaba, sinceramente. Y se lo dije a él. Le dije: “No me lo esperaba y la verdad es que me habéis decepcionado un poquillo”.

Acto seguido dijo que va a buscar un Gobierno con mayoría absoluta.

Porque es mi obligación buscarlo y buscar estabilidad en este concello. Lo que voy a hacer es, igual que voy a sentarme con ellas dos, sentarme con todos los grupos políticos. Menos con el PP. La intervención de Diana [Piñeiro, portavoz popular] me dolió mucho. Es verdad que no empiezo de cero, eso es cierto, pero como alcaldesa no he empezado y creo que no ha sido muy oportuna. Entonces a partir del lunes mi idea es abrir un diálogo con todas las fuerzas salvo con ellos y creo que es mi obligación buscar un Gobierno de mayoría.

Y le propondrá al PSOE a pesar...

Hablaremos con todos.

No le perdona al PP la intervención, no es tanto por ideología...

A ver, estamos en las antípodas ideológicas pero yo estaba abierta al diálogo con ellos. Lo importante para nosotros es Cambre. Si un Partido Popular viene aquí a sumar y a remar por el interés de los vecinos de Cambre, nosotros no le íbamos a decir que no, yo no le iba a decir que no. Pero con el discurso que adoptó ayer [por el viernes], creo que incluso ellos se están separando de nosotros.

¿Qué fue lo primero que hizo al salir del pleno?

Abrazarme a mis hijos. Y luego subí a firmar un tema ya como alcaldesa.

¿Cuál ha sido su primera medida o firma como alcaldesa?

Un tema de servicios sociales para unas subvenciones.

Aparte de entrar con responsabilidad, ¿tiene ilusión?

Tengo ganas, tengo ilusión. Nunca pensé llegar a la Alcaldía así, es un momento agridulce. En otras circunstancias, estaría muchísimo más contenta, pero estoy contenta. No sé cómo lo voy a hacer, pero no voy a dejar de ponerle ganas y dedicarle las horas que haga falta, ya lo venía haciendo, para sacar todo adelante.

Y si consigue que todo vuelva a caminar, aparte de apagar el fuego, ¿qué le gustaría hacer?

Tenemos un proyecto político muy bonito que tenemos que terminar. El urbanismo marcó nuestra línea política. Hay proyectos... uno que se me viene a la cabeza es recuperar la feria tradicional, cuando mis abuelos venían aquí a vender los productos de la huerta. En una sociedad en la que los niños ya no viven en contacto directo con los animales, que vuelva a haber aquí ganado. Y luego, infraestructuras. Tenemos que seguir dando comodidad al vecino, recuperando zonas para el peatón. Poner en marcha el programa.

¿Le dio algún consejo Patiño?

Que sea yo.

¿En qué va a cambiar el Gobierno con el cambio en la Alcaldía?

Ahora tenemos que conformar un Gobierno fuerte, de mayoría.

¿Una quiniela?

No hago quinielas, siempre se me dieron muy mal. A mí no me toca nada en la Lotería. Nuestro socio de Gobierno creo que habló de reflexión, pues reflexionemos todos. Han sido unos grandes compañeros de gobierno y hasta antes de entrar en el pleno, éramos un equipo todos. Yo no descarto nada.