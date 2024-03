El PP critica que Oleiros suspenda el campamento de Semana Santa para escolares

El Partido Popular de Oleiros ha criticado la “cancelación” del campamento de Semana Santa dirigido a escolares que se organizada cada año y que ayuda a los padres y madres a conciliar su vida familiar y laboral.

“La decisión de la suspensión, que ha sido unilateral por parte del alcalde, deja a medio centenar de escolares sin una actividad de ocio durante las vacaciones de Semana Santa y complica la conciliación laboral y familiar de los progenitores que trabajen durante los próximos días”, subraya la portavoz municipal del partido, Loli Silva.

El PP destaca que ahora Oleiros es el único municipio del área metropolitana que no ofertará un campamento de Semana Santa. La concejal Loli Silva además señala que el Gobierno local no solo no debería suprimir esta actividad tan necesaria sino que debería “ampliar la oferta de plazas”.

La edil considera que la convocatoria en los últimos años con cincuenta plazas para los campamentos, “en un ayuntamiento con una población cercana a los 40.000 habitantes” resulta “insuficiente”. Silva adelanta que en el pleno solicitará información sobre las razones que han llevado al Gobierno local a suspender el campamento. El Concello de Oleiros aún no ha explicado estas razones, tras ser preguntado ayer desde este diario.

En 2023 el Ayuntamiento organizó campamentos de Semana Santa del 3 al 5 de abril para alumnado de Infantil y Primaria en el colegio Parga Pondal. En 2022 se organizó del 11 al 13 de abril para alumnado nacido entre 2011 y 2016. Incluían rutas ambientales, talleres, juegos y cuentacuentos.