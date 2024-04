El Consorcio abre la puerta a dejar Nostián al no ofrecerle A Coruña participar en la gestión

El Consorcio As Mariñas sacará a concurso el tratamiento de la basura al margen del Ayuntamiento de A Coruña. Tras años de reuniones para coordinar el futuro de la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, propiedad del Concello coruñés y donde el Consorcio trata sus residuos —suponen el 40% del total—, los ocho concellos del ente comarcal acordaron en la mañana de este martes convocar un concurso para contratar el servicio por su cuenta, después de que, en una reunión mantenida por la mañana con responsables del Gobierno coruñés, afirmó el presidente comarcal, José Antonio Santiso, no se les brindara la posibilidad de formar parte de la licitación y la adjudicación del nuevo contrato para Nostián y se aplazara a “hablar para próximos años” la opción de participar en la gestión y la toma de decisiones de la planta coruñesa, como habían reclamado. Convocar el concurso desvinculados de A Coruña abre la puerta a varias opciones para el tratamiento de los residuos, desde continuar en Nostián hasta enviarlos a la planta de Sogama, propiedad de la Xunta y donde trata su basura la mayor parte de Galicia.

El Consorcio anunció su decisión tras un encuentro entre el presidente comarcal; las alcaldesas de Bergondo y Cambre, Alejandra Pérez y María Pan; los alcaldes de Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, Javier Gestal, José Ramón Rioboo, Ángel García Seoane y Benito Portela; y el concejal de Medio Ambiente de Betanzos, Andrés Hermida, por la parte comarcal; y el primer teniente de alcaldesa, coordinador responsable y concejal delegado del área de Economía y Planificación Urbana de A Coruña, José Manuel Lage; y la concejala de Medio Ambiente de la ciudad, Noemí Díaz. En la reunión, los representantes del Concello de A Coruña trasladaron “el trabajo de los últimos meses con los representantes designados por el Consorcio, dando cuenta de la incorporación de todas las sugerencias y propuestas hechas por parte del Consorcio para seguir participando en la planta de Nostián”, traslada el Ayuntamiento coruñés.

El PP de A Coruña lamentó que, “camino de cinco años sin contrato de tratamiento de basura, el Gobierno municipal no haya sido capaz de llegar a un acuerdo con el Consorcio de As Mariñas, que es imprescindible para la viabilidad de la planta”. “Sin Consorcio no hay Nostián”, aseveran los populares, quienes denuncian “falta de transparencia con la oposición” sobre “una decisión trascendental que afectará a varios mandatos”.

El ente supramunicipal, que tras su último pleno, en marzo, en una reunión a puerta cerrada, decidió exigir a A Coruña “participar y estar dentro” de la gestión y toma de decisiones de Nostián, rechaza continuar como “meros clientes” sin poder intervenir en las decisiones y opta por sacar a concurso el servicio para poder priorizar los “intereses” de sus vecinos. Licitará el tratamiento de basura de forma conjunta con la recogida y el transporte, contrato que caduca en octubre de 2025. La licitación permitirá al Consorcio tanto continuar en Nostián, opción que el presidente ve “probable”, como recurrir a alternativas como la planta de Sogama.

El presidente comarcal prevé que los pliegos para sacar a contratación el servicio estén listos para antes del verano. Santiso recuerda que su contrato de recogida y transporte vence en octubre del próximo año y que, además, es más gravoso en el último tramo del periodo de vigencia, lo que, sumado a la obligación del ente comarcal de financiar el coste de forma íntegra con la tasa que cobra a los vecinos y a un nuevo impuesto, lleva a los concellos a necesitar agilizar los trámites. El Consorcio ya ha subido este año el recibo en un 35%, de 126 a 170 euros anuales, para atajar el déficit de la tasa.

