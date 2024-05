Soltar los perros en la playa de Alba: un riesgo (evitable) para la cría de un ave vulnerable

La playa de Alba, en Arteixo, ha sido el lugar escogido por una tímida pareja de píllaras das dunas (chorlitejos patinegros) para ampliar su familia. Puede parecer un acontecimiento nimio, intrascendente, pero cobra importancia si se tiene en cuenta que se trata de una especie catalogada como vulnerable que ha perdido cerca del 70% de su población en algunas zonas en los últimos años.

Esta acusada caída del Charadrius alexandrinus, muy vinculada con la presión humana sobre el litoral, llevó a la Xunta en 2014 aprobar un plan de protección para revertir la situación y garantizar la supervivencia de esta ave de pequeño tamaño y aspecto frágil. Este programa establece normas para enclaves protegidos como la playa de Alba, incluida en la Rede Natura, entre otras la prohibición de soltar a los perros u otras mascotas en período reproductivo para evitar ataques a las crías, extremo que también recoge la ordenanza municipal de Arteixo.

Son normas sobre el papel que no siempre se respetan y menos si no se toman medidas para velar por su cumplimiento, advierte el grupo naturalista Hábitat. Esta asociación realiza un intenso seguimiento de la pareja de píllara das dunas que anida en la playa de Alba y urge medidas para no perturbar la crianza de los polluelos.

Píllaras das dunas. / Grupo Naturalista Hábitat

El año pasado, la única pareja que anidó en este arenal perdió a sus crías por el ataque de un perro, advierten desde Hábitat, que no oculta su impotencia por la presencia de perros sueltos en la playa sin que ninguna administración tome medidas. Solo en una hora, afirman, contaron a más de diez perros sin correa por el arenal.

La zona en la que ha establecido su nido esta pareja ha sido balizada por el servicio de Conservación da Natureza de la Xunta, pero esta medida por sí sola no es suficiente. La píllara das dunas construye sus nidos a ras de suelo, entre rastrojos, una ubicación que entraña un especial riesgo, tanto por el paso de maquinaria de limpieza como por el ataque de depredadores.

El grupo naturalista Hábitat ha enviado sendos escritos a la Xunta y al Concello de Arteixo para advertirles de la situación y reclamar medidas de vigilancia extraordinaria para velar por el cumplimiento del plan de conservación y la ordenanza municipal. La asociación hace además un llamamiento a la responsabilidad de los dueños de perros para que extremen las precauciones durante esta época de cría y garantizar así un nido seguro a esta pareja hasta que sus dos polluelos emprendan el vuelo.