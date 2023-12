¿Dejarías de trabajar si te toca la Lotería de Navidad 2023?

La frase de "si me toca la Lotería, dejo de trabajar" se repite año tras año. Es habitual fantasear con la idea de retirarse y dejar de trabajar, gracias al premio de la Lotería de Navidad. No obstante, los expertos financieros recomiendan actuar con cautela y no tomar decisiones precipitadas, como podría ser la de abandonar el puesto de trabajo. Con el empleo no se juega y, por ello, más vale actuar con precaución y dejarse asesorar siempre por profesionales.