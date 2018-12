Uno de los marineros no embarcó ya que se iba a casar

El poiense Jairo Carballa formaba parte de la tripulación habitual del Sin Querer Dos. El marinero no se embarcó en esta marea porque se casa el próximo día 29. La trágica noticia de la pérdida de sus compañeros y amigos le sorprendía ayer en medio de los preparativos de boda.

Desde su domicilio de Campelo, en el municipio de Poio, Jairo Carballa se declaraba —a través de sus allegados, dado que no tenía ánimos para hacer declaraciones personalmente— "muy afectado" por esta tragedia, que no es nueva para él. Es hijo de Florentino Carballa Viñas, una de las víctimas del naufragio del Nuevo Marcos frente a las costas de Combarro en abril de 2017.

Es además hermano de Carlos Carballa, uno de los supervivientes de aquel trágico hundimiento, que logró llegar nadando a la costa.