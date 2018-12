Naufragio en Galicia | Sin descanso en la búsqueda del desaparecido en el naufragio del Sin Querer Dos

No hay descanso para los efectivos de emergencias. Esta misma tarde, Gardacostas de Galicia colgaba este vídeo en su cuenta de Twitter en plena búsqueda de Guillermo Casais, desaparecido en el naufragio del Sin Querer Dos hace apenas una semana. Las labores de rastreo se intensificarán a partir de mañana miércoles. Durante la jornada del sábado el estuvo sobrevolando el área el avión Sasemar 102, y este domingo un helicóptero de Gardacostas de Galicia. Mientras tanto, una treintena de personas participan en las batidas desde tierra.

Vídeo de hai uns minutos do Pesca 1: Operativo de busca do tripulante desaparecido no afundimento do pesqueiro "Sin Querer Dos". pic.twitter.com/mSYANL2AWW