"En el sector pesquero va a haber más inversiones este año por el efecto llamada"

BDO Galicia presentó su informe Retos y Perspectivas de Inversión en Galicia para 2019 en un acto celebrado en el Círculo Financiero. Los socios Pelayo Novoa y Jorge Montoya desgranaron las preferencias de los fondos de private equity entre los sectores que componen el tejido industrial gallego. Novoa explicó a este diario los movimientos que se prevén en la comunidad.

- Con las operaciones recientes en el sector pesquero (la compra de la gallega Iberconsa por parte de Platinum), ¿se espera alguna otra similar a corto-medio plazo?

-Va a haber más operaciones porque hay un efecto llamada. Cuando se da una operación exitosa automáticamente los demás fondos miran y empiezan a descubrir empresas rentables. Hay firmas gallegas que lo están haciendo muy bien lideradas por empresarios que lo están haciendo muy bien. Eso es lo que les encanta a los fondos. De repente el sector pesquero no estaba en el radar y empezaron a rascar ahí y ven que hay un montón de empresas con un volumen de facturación bastante elevado, que llevan muy tiempo haciéndolo bien y que tienen planes de crecimiento. Eso a un fondo le gusta. Los fondos de nivel y medio alto sacan la lupa y ven que hay más de diez empresas que facturan más de 50 millones de euros. Ven posibles operaciones

- Entonces, ¿habrá operaciones este año?

-Sí. Hay otras empresas participadas por fondos y eso es algo temporal, en poco tiempo estarán buscando otro inversor. A mí me preguntan por las operaciones recientes. También lo vimos en la conserva, que empezó y en cinco o seis años hubo un montón de operaciones. Es un negocio que va a crecer y en Galicia hay empresas que lo hacen bien. Además de todas las que están alrededor de la pesca: frío, electrónica, logística, los propios astilleros, etc.

- La patronal conservera Anfaco también vaticina grandes movimientos. ¿La conserva sigue siendo atractiva?

-Sí. Hubo operaciones importantes y desde entonces han surgido más. La conserva no tiene el mismo atractivo que la pesca, porque las tasas de crecimiento no son iguales. Ahora bien, es un sector que lo está haciendo bien y de vez en cuando se mira con lupa. He visto las declaraciones del secretario general de Anfaco y es verdad, va a haber operaciones porque está muy atomizado, con cinco empresas grandes y luego las demás. Los fondos son una alternativa estupenda para darle salida a las ramas familiares que están "ociosas" en las empresas.

- ¿Cuál es la situación del sector naval?

-El naval también está directamente relacionado con los ciclos. Es un sector muy cíclico y está muy interrelacionado con el comercio internacional. Y claro, en un momento en el que hay incertidumbre sobre la evolución de la economía se construyen menos barcos?

- Pero ahora está en fase de recuperación?

-No lo tengo tan claro. No sé si se están construyendo ahora más barcos que hace 15 años. Mi sensación es que no. El sector lo hizo muy bien durante la reconversión, pero hubo astilleros y firmas que se especializaron mucho en determinados sectores que luego cayeron, como puede ser el del petróleo, que cuando bajó se cayeron las inversiones. Te encuentras que estás en un nicho que casi no existe y te tienes que reconvertir.

- Entonces, ¿no hay fondos interesados?

-Si les preguntas a los inversores que te hablen de los sectores clave en Galicia en el cuarto o quinto puesto siempre está el naval, pero si les preguntas en dónde invertirían es un sector que les parece complejo. Pero esto es porque nadie ha dado el primer paso, como sucedió con el sector pesquero. Ahora de repente está de moda, pero porque hubo algún valiente antes. El problema es que es pasajero.

- ¿Y qué hay en otros sectores fuertes en Galicia como el de la automoción?

-Aquí hay dos tipos de transacciones: entre industriales o de un industrial y un financiero. Ahora en la automoción las operaciones casi siempre son las primeras: grandes grupos que adquieren otras gamas de productos o porque no están allí geográficamente. Va a haber novedades, pero no se sabe cuándo.