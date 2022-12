Educar contra el machismo

A veces me pregunto si las campañas de concienciación sirven para algo. Si bebes, no conduzcas, di no a las drogas, o póntelo, pónselo. La última y polémica campaña del Ministerio de Igualdad que pone el foco en actitudes machistas que aceptamos como normales ha sacado del armario al presentador Pablo Motos. No lo dicen, pero colocan a un presentador haciendo preguntas incómodas a sus entrevistadas femeninas mientras el público le aplaude. Podríamos pensar que se trata de otro presentador, pero el propio Pablo Motos ha salido a defender su hombría, su machismo y sus formas. En lugar de esconderse o pedir perdón, ataca a la campaña y se escandaliza por el dineral que ha costado.

No me gusta nada Pablo Motos ni me gusta la forma que tiene de comunicar tan del siglo pasado, pero su comentario me ha dado que pensar. ¿Y si dejamos de hacer campañas que parece que no sirven de mucho e invertimos este pastizal en educación sexual? Porque de poco sirven las campañas si la persona aludida no solamente no se avergüenza de su actitud, sino que encima saca pecho como un gorila en medio de la selva. Siempre me ha dado mucha angustia imaginar a esa mujer maltratada viendo la tele con su verdugo mientras sale el anuncio en contra de la violencia de género. Siempre he pensado que no servía de nada y que muy probablemente podría cabrear al maltratador y poner en una situación incómoda o violenta a la víctima cada vez que saliera el anuncio. Pero el otro día, una amiga me reconoció que después de muchos años de sufrir maltrato por parte de su pareja, un anuncio de la tele la ayudó a detectar lo que era. Una mujer maltratada. Luego vino un proceso largo y doloroso, pero en ese caso concreto ese anuncio fue el principio del fin. Me alegré al saberlo.

Cada vez son más las mujeres a las que les cae la venda de los ojos y se dan cuenta de que son mujeres maltratadas. Y las campañas seguro que han ayudado. Ahora solo falta que los maltratadores y los machistas reconozcan que lo son y empiecen a deconstruirse. Y eso solo lo conseguiremos con educación.

¿A qué estamos esperando?