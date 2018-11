Hacia la revisión "definitiva" de la Lomce

La comunidad educativa pide "ir más lejos" en la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Tras los cambios anunciados por el Gobierno para modificar la actual ley, como devolver a las autonomías la distribución de las lenguas cooficiales, hacer obligatoria Valores Cívicos y Éticos o eliminar las reválidas, sindicatos y estudiantes exigen una reforma "más profunda", que no se quede en corregir la actual Lomce y que sea "definitiva". Conscientes del cansancio del profesorado por los continuos cambios legislativos, representantes del profesorado piden una normativa que venga para quedarse. Algunos consideran que se trata de un regreso a la LOE. Otros apuntan que solo corrige unos puntos de la actual Lomce y opinan que la reforma debe ser "integral" para dar estabilidad al sistema educativo.

El Gobierno pretende llevar la propuesta de reforma a Consejo de Ministros a final de año. La vicepresidenta, Carmen Calvo, afirmó ayer que la reforma educativa es "un asunto mayor" para el Gobierno y que lo quiere acometer "con cierta rapidez" y con el "máximo" acuerdo para lograr un sistema "que nos dure mucho tiempo". "Hace falta acuerdo (con el resto de las fuerzas políticas en sede parlamentaria) y estamos en unas buenas condiciones de alcanzarlo", manifestó la vicepresidenta.

La aprobación de la Lomce supuso la séptima reforma educativa en España. En estos momentos el Gobierno prepara la octava, tras aquella primera Ley General de Educación, en 1970. La comunidad educativa considera que los sucesivos cambios son "contraproducentes". En Finlandia, por ejemplo, país considerado por el propio Gobierno en esta reforma como un referente, en 1994 el Consejo Nacional de Educación elaboró un plan de estudios con objetivos generales y también para los municipios, con planes de estudios por centros. El proceso de mejora y prestigio de los docentes duró décadas.

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes defiende la modificación de la Lomce pero solicita al Gobierno "valentía" para "no solo resolver los problemas urgentes del sistema educativo, sino para sentar las bases de un sistema más estable". La organización reclamó "altura de miras" a los distintos partidos políticos para lograr un consenso en "aspectos fundamentales" de la ley y no volver a "utilizar los más polémicos para usar la educación como arma partidista". De hecho, la comunidad educativa recordó ayer el fallido pacto educativo del pasado mes de marzo que pretendía precisamente acabar con los continuos cambios en las leyes. El sindicato Anpe expresó que la reforma no es suficientemente "profunda" y pidió la "implicación y participación" del profesorado. Comisiones Obreras exige un plan de acción que "genere expectativas de futuro para hacer efectiva la propuesta de reforma de la ley educativa.

El presidente del PP, Pablo Casado, mostró su rechazo al "desmantelamiento" de la reforma educativa del PP para regresar al "modelo fracasado y mediocre" de la Logse. Desde Ciudadanos expresaron que "crea más divisiones que soluciones" y reprochan al PSOE que plantee esto ahora tras haber "dinamitado" el pacto de educativo.

Estos son algunos de los cambios que propone en Gobierno para reformar la Lomce:

EReligión no obligatoria. La Religión ya no será materia de oferta obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato y no contará en la nota media de acceso a la universidad. La propuesta de reforma prevé que los alumnos no tengan la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión. Se introduce, además, la asignatura 'Educación en Valores Cívicos y Éticos' en un curso de Educación Primaria y en otro de la ESO todavía por definir.

EBachillerato. Por una asignatura sola el alumno no suspenderá.

E'Reválidas'. Las polémicas reválidas de evaluación de final de etapa de Primaria, ESO y Bachillerato, que actualmente están suspendidas, serán eliminadas. El objetivo del ministerio es convertir las evaluaciones de 6º de Primaria y de 4º de ESO en "muestrales y plurianuales" para poder conocer el estado del sistema educativo. De todos modos, en la actualidad las evaluaciones se estaban realizando solo como diagnóstico ya que su carácter eliminatorio se había paralizado a la espera de un pacto educativo que, finalmente, no salió adelante.

ESin itinerarios. No habrá itinerarios en 3º y 4º de ESO. Con el desarrollo de la Lomce, se aplicaban con la materia de Matemáticas.

EConcertada. Las modificaciones también plantean reforzar el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos. En particular, planea eliminar la referencia a que la educación diferenciada no se considera discriminación por género y reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.

ERegulación de lenguas. Eliminar la regulación estatal de la lengua oficial cooficial es una de las medidas enmarcadas en el objetivo de llevar a cabo "una regulación de las competencias entre el Estado y las comunidades respetuosa con el marco constitucional". También plantea llevar a cabo una regulación acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema establecido por la Lomce para garantizar la escolarización en castellano en Cataluña y que obligaba a la Generalitat catalana a sufragar un colegio privado a aquellos padres que solicitasen la escolarización en castellano cuando no pudieran obtenerla en el sistema público.

ECompetencias. También plantea retomar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para la determinación del currículo de las materias, como antes de la ley Wert. De este modo, el Estado se encargará del 55% del currículo en las comunidades con dos lenguas y del 65% en las que no tienen lengua propia.

ECambios en asignaturas. La Lomce fijó varios tipos de materias, con diferentes nomenclaturas. También profundizaba en los contenidos de las mismas. La reforma propone simplificar las categorías de asignaturas.

EHistoria de España. La asignación de contenidos de la Lomce afecta a casos como el de la materia de Historia de España en selectividad. La aplicación de la Lomce implica aumentar este curso los temas de los que se examinará el alumnado en selectividad.

EFilosofía, de nuevo obligatoria. Con la Lomce la Filosofía dejó de ser obligatoria en 2º de Bachillerato. Una proposición no de ley reciente logró devolver el carácter obligatorio a esta materia en el último año de instituto.