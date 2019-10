El Hospital de A Coruña, finalista en doce categorías de los premios Best In Class

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) es finalista en doce categorías de los Premios Best In Class, entre ellas al mejor hospital de alta complejidad, mejor servicios de nefrología, microbiología, reumatología, farmacia, dermatología, ginecología o de cuidados paliativos.

Los Premios Best in Class reconocen públicamente a los mejores hospitales y a losmejores centros de salud, servicios y unidades del territorio

nacional, tanto públicos cómo privados, que buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes. Los premios se fallarán el próximo 29 de octubre.