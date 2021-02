Los hospitales coruñeses atendían ayer a 185 pacientes con SARS-CoV-2. Son 31 menos que el martes, y por primera vez desde hace más de un mes —en concreto, desde el pasado 17 de enero— hay menos de 200 ingresados con COVID en el área sanitaria de A Coruña y Cee, según el balance diario de la Consellería de Sanidade. Baja la presión asistencial en las unidades de críticos (UCI), que ayer albergaban a 42 pacientes, seis menos que en la jornada anterior —una cifra que no se registraba desde el 25 de enero—, y también en planta, con un total de 143 ingresados, lo que se traduce en 25 menos.

En el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) había ayer 37 enfermos en unidades de críticos y 135 en planta; en el Modelo, 3 enfermos en UCI y 5 en planta; en el Quirón continuaban 2 pacientes con COVID en UCI y otros tantos en planta; y en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee ayer había un único enfermo con coronavirus hospitalizado, y se recuperaba en planta. Además, un total de 2.166 infectados con el SARS-CoV-2 se encuentran en sus domicilios del área coruñesa bajo seguimiento médico.

Las cifras que ofrecidos ayer por Sanidade revelan también un leve repunte de los nuevos contagios detectados en el área sanitaria coruñesa, al igual que ocurre con el dato global de contagios en Galicia, que por segunda jornada consecutiva repuntan. La gerencia del área de A Coruña y Cee notificó 79 positivos en las últimas 24 horas, de los que 58 se confirmaron mediante prueba PCR. Aunque las PCR positivas son menos que las 61 del martes o las 63 del lunes, el total de nuevos positivos sí superó ayer los 72 notificados en los dos días anteriores. Con 247 altas en la última jornada, la demarcación coruñesa descendió ayer a 2.351 casos activos de COVID (-173).

Menos casos vinculados a centros escolares

El descenso del número de casos activos de coronavirus en Galicia, impulsado por la reducción de los contagios y el ascenso de las altas a personas que ya superaron el COVID junto con la vacunación a diversos colectivos de edad y profesionales, se hace notar también en las residencias y servicios sociosanitarios, así como en los centros educativos. El área sanitaria de A Coruña y Cee pasa de 459 a 443 casos de COVID vinculados a colegios e institutos, y las aulas cerradas son 9. Vigo registra en sus aulas 227 positivos y 9 unidades confinadas. Lugo baja de 192 a 173 positivos en centros educativos, con 6 aulas cerradas y ningún centro ya clausurado. Pontevedra pasa de 184 a 172 casos activos vinculados a colegios, institutos y escuelas infantiles, con 8 aulas confinadas y un centro cerrado, el único en Galicia. Santiago baja a 146 casos y tres aulas cerradas. Ferrol pasa de 99 a 94 positivos y mantiene un aula confinada. Ourense es, en consonancia con la evolución de la epidemia en Galicia, el área sanitaria con menos casos de COVID en sus centros educativos, 57, y mantiene 4 aulas confinadas.

Arranca la vacunación de los profesores

Ayer arrancó la campaña de vacunación entre los profesores que imparten clase en el área sanitaria de A Coruña y Cee. Ya están siendo citados por mensaje SMS a los teléfonos móviles para acudir al Hospital Universitario, donde serán vacunados. Esta situación está generando, según sindicatos y profesores, algunos problemas de organización en centros en los que han sido citados varios profesores para los que no hay sustitución durante las horas que estén ausentes. En otros trabajan para minimizar este contratiempo. La convocatoria se dirige a los docentes menores de 55 años, a los que se administra la vacuna de AstraZeneca. Esta inyección no se utiliza en franjas de edad superiores porque las autoridades sanitarias consideran que no se han hecho pruebas suficientes que respalden su efectividad, por lo que es preferible emplearla entre quienes sí está asegurada.