Con 85 pacientes hospitalizados por COVID, siete menos que ayer, la presión hospitalaria por el coronavirus en el área sanitaria de A Coruña y Cee da hoy un salto a la baja al dejar atrás el umbral de los 90 hospitalizados. Hoy hay 18 enfermos en UCI (-2) y 67 en planta (-5) Suman en total cien menos que hace un mes, pues el 24 de febrero había 185 personas infectadas por el SARS-CoV-2 en los hospitales coruñeses y 42 de ellas estaban en UCI, más del doble que ahora.

Con 64 altas epidemiológicas en las últimas 24 horas y 39 nuevos contagios detectados en la última jornada -37 de ellos confirmados por PCR-, el área sanitaria de A Coruña y Cee baja a 934 casos activos (-21) y por segunda vez esta semana no es la que añade más nuevos infectados, pues al igual que ocurrió el lunes Vigo notifica más PCR positivas. En el área coruñesa se ha registrado en las últimas 24 horas 37 positivos entre un total de 2.203 PCR realizadas, con lo que la tasa de positividad se sitúa en el 1,7%, muy por debajo del 5% donde la OMS sitúa el tope para mantener la pandemia bajo control. La incidencia acumulada d

Los datos del último balance ofrecido hoy por Sanidade apuntan a una buena evolución de la incidencia de coronavirus en el área coruñesa y también en Galicia en su conjunto, que tras el leve repunte de casos activos notificado ayer, hoy vuelve a la senda de la reducción y baja a 2.447 infectados (-43) tras un día con 133 nuevos contagios -124 confirmados por PCR- y 172 altas. Las autoridades sanitarias instan, no obstante, a no relajar el cumplimiento de las medida sanitarias, y de hecho el comité clínico -reunido ayer- apenas ha modificado las restricciones para la contención del virus en Galicia, solo con ajustes en el nivel de incidencia para los concellos de Arteixo, Abegondo, Betanzos, A Laracha y Sobrado, en lo que concierne a la demarcación coruñesa, que por segunda vez esta semana no es la que acumula más nuevos contagios.

Vigo iniciaba la semana por encima de A Coruña en sus cifras de PCR positivas, con 36 nuevos contagios el lunes cuando A Coruña notificaba 29, y hoy el área viguesa vuelve a registrar más nuevas infecciones que ninguna otra zona sanitaria gallega, con 46 PCR positivas, por encima de las 37 de A Coruña. El área viguesa se mantiene, aún así, en 501 casos activos, exactamente los mismos que tenía ayer. Santiago baja a 272 (-4) con 11 nuevos contagios en un día. Pontevedra es la tercera área con más infectados, 209 (-6), con 10 positivos en 24 horas. Ferrol baja a 189 casos activos (-6) y notifica 10 positivos. Lugo se sitúa este miércoles en 182 casos activos (-6) y registra 4 positivos. Y Ourense se mantiene en 160 infectados (=) con 6 positivos en las últimas 24 horas.

La caída de la presión hospitalaria que vemos en el área de A Coruña se produce también en el conjunto de los hospitales gallegos, pues bajan a 237 los enfermos ingresados (-12), con 39 pacientes en UCI (-7) y 198 en planta (-5). El dato negativo de la jornada, recogido en el balance de Sanidade, es que en las últimas horas se ha confirmado la muerte de cuatro personas con coronavirus -ninguna en A Coruña-, con lo que ya van 2.325 fallecidos con COVID en Galicia, 566 en el área coruñesa.

Hasta ahora en Galicia se han contagiado del coronavirus SARS-CoV-2 un total de 116.065 personas de las que 111.313 ya se han curado.