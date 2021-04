Cambre subirá a nivel alto de restricciones frente al COVID y Carral bajará a nivel medio a partir de las 00.00 horas del lunes 19 de abril, según ha anunciado hoy el Sergas tras la reunión mantenida hoy por los expertos del subcomité clínico que asesora a la Xunta en el seguimiento y control de la panemia de coronavirus. La Xunta había anunciado a principios de esta semana, tras la anterior sesión del subcomité clínico -celebrada este martes 13-, que Carral seguía en nivel alto de restricciones y Cambre ascendía al nivel medio desde este viernes. Hoy, tras una nueva revisión de los datos epidemiológicos, Sanidade anuncia ya un mayor nivel de restricción en Cambre donde hoy se efectúa un cribado a 730 alumnos y profesores del IES Alfonso X O Sabio y desde mañana otro cribado masivo a más de 3.000 personas en O Temple-, mientras que Carral bajará al escalón medio de restricciones.

El subcomité clínico ha acordado hoy además decretar el nivel máximo de restricciones en los concellos de A Pobra do Caramiñal, O Grove, Cualedro y Carballeda de Valdeorras. En estos concellos estarán cerrados los establecimientos de hostelería.

En nivel alto, además del municipio coruñés de Cambre, estarán desde el lunes los concellos de Boimorto, Boiro, Cortegada, O Barco, Padrenda, Rubiá, Lobeira y Barreiros. En este nivel de restricciones, los locales de hostelería sólo pueden servir en terraza o para recoger.

Sanidade sitúa desde el lunes en nivel medio a Carral y a los términos municipales de O Irixo, Pobra do Brollón, Meira, Trabada, Ribeira, Muxía, As Pontes, Ortigueira, Cambados, Catoira, Cangas, Marín, Meis, Gondomar, Vilanova, Vilaboa, Soutomaior, Sanxenxo, Ribadumia, Meaño, As neves, A Illa e Vilagarcía. Para este nivel de restricciones, Sanidade permite servir en terrazas al 50% y en el interior al 30%.

En el resto de ayuntamientos de Galicia, incluidos A Coruña y la práctica totalidad de los concellos del área metropolitana coruñesa -salvo Cambre y Carral- estarán vigentes las restricciones fijadas para el nivel medio bajo. Para la hostelería en estos concellos rige la norma de terrazas al 75% e interior al 50%.

Los cambios aprobados hoy entrarán en vigor a las 00.00 horas del próximo lunes 19 de abril.

Galicia aplica desde hoy algunas novedades en sus medidas de desescalada al entrar en vigor el retraso del toque de queda a las 23.00 horas y la posibilidad de que los restaurantes sirvan cenas.