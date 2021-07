Con más de 70 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, el área sanitaria de A Coruña y Cee se anota hoy su mayor repunte de contagios en muchas semanas, pues hay que remontarse al 23 de abril para encontrar tantos positivos en un día. Pese a que en la última jornada se registraron 40 altas, los 72 nuevos casos notificados hoy -más del doble de los apuntados ayer (34)- elevan a 544 los casos activos en el área coruñesa (+32).

Estos 72 nuevos positivos representan casi una cuarta parte del total en Galicia, que se dispara con 257 nuevos contagios en 24 horas, cifra que también marca un récord al ser el máximo en muchas semanas, pues la comunidad gallega no registraba más de dos centenares de positivos desde finales de abril. En el área coruñesa se realizaron 1.324 pruebas diagnósticas en la última jornada, con 70 positivos, lo que arroja una positividad del 3,8%, por encima de los niveles de las últimas jornadas pero todavía inferior al 5% donde la OMS sitúa el nivel de seguridad y control de la pandemia.

Todas las áreas sanitarias acusan el repunte de contagios y engrosan sus balances de casos activos. Pontevedra es la demarcación con más contagios, 62 en las últimas 24 horas, y es la que registra la mayor subida pues escala a 321 casos activos (+41). Vigo notifica 28 positivos y roza los 300 casos activos pues sube a 297 (+12). Lugo notifica 27 nuevos contagios y sube a 222 casos activos (+16). Ourense es la segunda demarcación con más nuevos contagios, 43 en la última jornada, y sube a 199 afectados en total (+31). Santiago, con 16 positivos en el balance diario, sube a 176 casos activos (+12) y Ferrol se mantiene por debajo del centenar de infectados pues con 11 nuevos contagios en las últimas 24 horas se queda en 78 casos activos (+2).

HOSPITALES

La presión hospitalaria se mantiene por ahora sin apenas cambios. En Galicia bajan a 53 (-1) los pacientes hospitalizados con COVID. Hay 10 enfermos en UCI (=) y 43 en planta (-1). En los hospitales coruñeses baja la ocupación de camas por pacientes con COVID pues ayer Sanidade informaba de 30 ingresados y hoy son 27. Hay 3 enfermos en la UCI (=) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y 24 en planta, la gran mayoría, 23, en el Chuac y 1 en el hospital de Cee.

INCIDENCIA EN JÓVENES

"El paradigma ha cambiado y los enfermos graves son ahora más jóvenes". Con estas palabras resume la situación actual de la pandemia en el área coruñesa y, por extensión, en Galicia el doctor Pablo Longueira, adjunto del servicio de Medicina Interna del Chuac. “El desastre de Mallorca debe servir como aviso para saber qué es lo que no hay que hacer. Sería muy imprudente e infantil perder la carrera justo al final", comenta para llamar la atención sobre la incidencia que brotes como los vinculados al macrobrote por viajes de estudiantes de fin de curso a la isla balear -con más de un centenar y medio de contagiados en Galicia y más de medio millar de contactos en cuarentena- pueden tener en la evolución de la epidemia y su abordaje sanitario.

Los datos de incidencia por edades facilitados por Sanidad esta semana revelan que el COVID es ahora una enfermedad de jóvenes en Galicia y en el conjunto de España. la realidad que arroja la estadística coincide con la lógica: los más jóvenes, con su inmunización aún sin apenas comenzar, son los que acaparan los contagios. La situación ha elevado las alertas de las autoridades, de ahí que la Xunta esté estos días lanzando mensajes constantes contra los botellones y los comportamientos de riesgo.

La conclusión vale para el conjunto de España y también para Galicia, aunque con matices. La comunidad tiene una incidencia acumulada a 14 días de 54 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Ese valor casi se triplica, hasta 145, en la franja de 12 a 19 años y asciende a 122 entre los de 20 a 29. En los siguientes tramos va bajando paulatinamente: 85 entre los de 30 y 39, que empiezan estos días con la vacunación, y 62 en los de 40 y 49. A partir de ahí, la incidencia ya es inferior a la media: 28 casos por 100.000 habitantes en los de 50 a 59, 19 en la siguiente década, 11 en la de 70 a 79 y un punto más elevada, de 12, para los mayores de 80.

En el Estado, se repite el esquema, si bien con cifras más abultadas, que casi doblan a las gallegas. La incidencia acumulada media a 14 días es de 106,7 casos por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, la mayor transmisión se registra en los grupos de entre 12 y 19 años (243,2) y 20 y 29 (251,06). A estos dos tramos les siguen los de 30 a 39 (143,1); 40 y 49 (103,3); menos de 11 (79,7); 50 y 59 (51,8), 60 y 69 (43,04); más de 80 (22,3), y entre 70 y 79 (17,8).

La vacunación es como un espejo invertido de la incidencia acumulada. A más edad, más inmunización y menos casos. En Galicia solo tienen la pauta completa del antígeno un 0,2% de la población de 12 a 19 años; un 7,8% de los de 20 a 29; un 11% de los de 30 a 39; un 19,5% de los de 40 a 49. La tendencia cambia radicalmente en el siguiente tramo, con el 86,7% ya protegidos, y a partir de los 70 ya es casi del 100%. En la curva hay una excepción: el grupo de 60 a 69, en el que se está aplicando AstraZeneca, que requiere un mayor lapso temporal entre las dos dosis. Eso hace que solo el 51,6 estén completamente inmunizados el 51,6%, aunque su incidencia acumulada es muy baja, de 19 casos por cada 100.000 habitantes.