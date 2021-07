"Mascarilla, distancia e higiene de manos". Son las primeras palabras del conselleiro de Sanidade."Estábamos en el camino de la recuperación, estamos, pero tenemos que hacer un paréntesis". Con esta proclama inicia Julio García Comesaña su intervención. Y continúa con cifras: la Incidencia acumulada en Galicia es de 210 casos por cien mil habitantes a14 días y 142,36 a 7 días. "Es un dato bueno si lo comparamos con el resto del estado pero malo si nos comparamos con nosotros mismos hace unas semanas". La incidencia "se dispara", admite el conselleiro, aunque aclara que por ahora no se disparan los ingresos hospitalarios, "lo cual no quiere decir -añade- que las personas que ahora se contagian no acaben en la cama de un hospital o en las unidades de críticos". Cinco menores de 40 años en UCI en Galicia en la actualidad

Vacunación. "Tenemos que seguir insistiendo en la vacunación. El ritmo es excelente. Ojalá hubiera más vacunas. Ya hay 1.5 millones de gallegos inmunizados", explica García Comesaña