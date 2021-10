La Asociación Galega de Lupus (AGAL) reclama desde hace años que esta enfermedad del sistema inmunitario se incluya en el baremo de discapacidad, es decir, que desde que el paciente obtiene el diagnóstico los técnicos puedan valorar su estado y determinar si tiene algún grado de incapacidad, algo que ahora no sucede hasta que la enfermedad ya está en fase avanzada. Por ello, desde la entidad aplauden la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que alerta de la “situación injusta” que sufren estos enfermos al no estar reconocido el lupus como causa de discapacidad. “Si sienta precedente es una buena noticia porque esta enfermedad puede ser bastante incapacitante antes incluso de la afectación grave ya que los brotes y el fuerte tratamiento provoca momentos de cansancio extremo, de no poder levantarse de la cama y esto no es compatible con una vida laboral”, sostiene la presidenta de AGAL, Nuria Carballeda.

El lupus erimatoso sistémico —del que se estima hay entre 3.000 y 3.500 afectados en Galicia— es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar a diferentes partes del cuerpo humano desde músculos y articulaciones hasta órganos como el pulmón, el riñón o el corazón. La peculiaridad de esta dolencia es que es imprevisible ya que detectarla no significa saber qué partes del organismo se verán dañadas. “En el diagnóstico inicial te dicen que tienes lupus pero no se puede saber cómo va a evolucionar y es una dolencia que funciona por brotes que lo que provocan son inflamación en un órgano y esto causa lesiones”, explica Carballeda, quien recuerda que sin el tratamiento adecuado los pacientes pueden llegar a una afectación grave que les lleve “a tener que ir a diálisis o requerir un trasplante, sufrir problemas articulares o tener que operarse de la cadera”.

Pese a los avances en los tratamientos —deben tomar corticoides e inmunosupresores de por vida “para adormecer el sistema inmune porque si está despierto es cuando nos hace daño”, indica esta gallega afectada, que explica que en los brotes y casos más graves pueden llegar a tener que aplicarles algo similar a la quimioterapia—, desde la plataforma que aglutina a los afectados gallegos reconocen que “es habitual” que la situación de los pacientes empeore con el tiempo y “muchos tienen que dejar el trabajo o jubilarse por incapacidad porque con los brotes se sufre un cansancio extremo”. Por ello, desde AGAL lamentan que en la actualidad no tengan opción de que se evalúe su grado de discapacidad —y tener acceso si corresponder a las ayudas precisas— hasta que aparecen daños en órganos. “No se nos valora hasta que estamos en diálisis, hay problema articular o daño en otros órganos”, dice Carballeda.

El TSXG les da ahora la razón. Y en una sentencia en la que sube el grado de discapacidad —del 24% reconocida por los técnicos de la Xunta al 50%— a una paciente de Ourense con lupus, el alto tribunal deja claro que el hecho de que esta dolencia no está incluida entre las enfermedades causantes de discapacidad en el real decreto que regula el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad supone “desconocer la realidad de una enfermedad que, cuando alcanza determinada gravedad, incide profundamente en la capacidad de las personas”.

El alto tribunal destaca en su sentencia —hecha pública el pasado martes— que este desconocimiento de las consecuencias de esta patología crónica se torna “si cabe más injusto” si se tiene en cuenta que esta es una enfermedad “fuertemente feminizada” ya que hay más mujeres afectadas que varones y los magistrados no dudan en hablar de “discriminación sexista”. Aunque desde AGAL, Carballeda reconoce no ser quien para analizar si realmente hay o no una discriminación por género, sí resalta que “nueve de cada diez afectados son mujeres” y esto hace que sea más “complicado” combinar el trabajo, la enfermedad y la vida doméstica ya que “muchas veces son las mujeres las que se encargan de los niños y esto no siempre se valora y esta sentencia en eso es un punto”.

La sentencia da la razón a los pacientes pero no supone que automáticamente las administraciones incluyan al lupus en los baremos de la discapacidad. Por ello, los propios magistrados señalan que le toca al poder judicial evitar la situación injusta de estos pacientes mientras no se reforma la norma.