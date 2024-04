La ría de O Burgo culmina el dragado, los mariscadores protestan

La regeneración ambiental de la ría de O Burgo finalizó oficialmente este viernes, tras más de dos años de dragado, con la recepción administrativa de las obras, aunque los mariscadores que trabajan en la zona alertan de posibles irregularidades. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica el final de los trabajos se dilató desde diciembre para hacerlo coincidir con la mejor época de siembra del marisco.

La actuación, que afecta a los concellos de A Coruña, Cambre, Culleredo y Oleiros, consistió en el dragado de los fondos, la regeneración de los bancos marisqueros tras la limpieza y el rediseño de los paseos marítimos. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destaca “el cumplimiento de un compromiso histórico con la ría, con su ecosistema, los concellos, los ciudadanos y los mariscadores, para conseguir convertir el entorno en una nueva ría limpia, saludable y productiva”.

El colectivo de mariscadores, que son 78 —46 a pie y 32 a flote—, se volvió a concentrar ayer ante la Delegación del Gobierno para reclamar más fondos para compensar su cese de actividad, que termina con la obra. Exigen al Gobierno y a la Xunta que se sienten a negociar con ellos una solución mientras no puedan faenar. “Nos encontramos en la calle y sin ingresos. No se va a poder trabajar en un período de entre 18 y 24 meses por causa ajena al sector derivada de una obra. Presentamos un informe con irregularidades con respecto a lo que tenía que hacerse durante las obras. No tuvimos respuesta. Costas debería hacer una investigación y verificar estos datos antes de recepcionar la obra”, protesta el portavoz, Manuel Baldomir.