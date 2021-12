La sexta ola de la pandemia de SARS-CoV-2 sigue sin tocar techo en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que inicia la segunda quincena de diciembre con 1.886 infecciones en fase activa, tras sumar otros 180 nuevos positivos en 24 horas, el máximo registrado, hasta ahora, en esta etapa de la emergencia sanitaria. Aún así, son casi la tercera parte de los contabilizados en Vigo, demarcación con cifras de población similares y 4.319 casos en la actualidad, que entre las seis de la tarde del lunes y la misma hora del martes —el intervalo que recoge en Servizo Galego de Saúde (Sergas) en sus actualizaciones diarias— notificó 406 contagios. Ninguno de los especialistas consultados por este diario se atreve a aventurar cuándo se alcanzará el pico de esta sexta ola, y tampoco lo hace el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien ayer reiteró en Lugo que “habrá que esperar a los resultados” del macropuente de la semana pasada para constatar si hay un cambio de tendencia.

El SARS-CoV-2 avanza imparable en la calle, no obstante, la alta tasa de vacunación y el avance en la administración de la tercera dosis atenúan el impacto de esta sexta ola en los hospitales coruñeses. Al menos, por ahora. En toda la demarcación sanitaria hay 28 enfermos con COVID ingresados, y la mayoría se encuentran en el edificio principal del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), cuatro en cuidados intensivos (UCI) y 22 en planta. Los dos pacientes restantes se recuperan de la infección causada por el SARS-CoV-2 en el HM Modelo: uno en UCI también, y otro en hospitalización convencional.

Desde las 18.00 horas del lunes hasta la misma hora del martes se llevaron a cabo en el área sanitaria de A Coruña y Cee un total de 2.312 pruebas diagnósticas, la cifra más elevada en la última semana, según el balance diario del Sergas. La mayoría, 1.744, fueron PCR, 543 test de antígenos y 25 se realizaron con muestras de saliva. La tasa de positividad disminuye, con estos datos, un punto en la demarcación coruñesa hasta situarse en el 7,7%, casi tres por encima del límite del 5% establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar la pandemia bajo control.

En este contexto, los responsables sanitarios apelan a la prudencia e insisten en que los próximos días serán claves para el devenir de esta sexta ola, en el conjunto de España, en Galicia y también, por supuesto en la demarcación coruñesa. Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, hacen una nueva llamada a la cautela y el sentido común de los ciudadanos para tratar de evitar que la situación se complique hasta el punto de llegar a tensionar los hospitales coruñeses. La jefa de Medicina Preventiva y Salud Laboral del área sanitaria de A Coruña y Cee, María José Pereira, apuntaba recientemente en estas páginas que, con los datos actuales de contagios, si no existiesen las vacunas contra el COVID, “estaríamos en la misma situación que el pasado mes de enero”. “Siempre he insistido en las medidas no farmacológicas, como el uso de la mascarilla y la distancia social, para cortar la transmisión del virus, pero la realidad es que la vacuna es una medida de fácil aplicación, segura, que se está administrando de forma masiva y que la población ha aceptado”, subrayaba.

La doctora Pereira reconocía que, “desde el mes de noviembre”, la incidencia del SARS-CoV-2 “ha aumentado claramente” en la demarcación coruñesa, y que lo ha hecho “a una velocidad importante”, algo que produjo “cierta sorpresa” a los propios sanitarios, aunque estaban “sobre aviso por la situación que se venía detectando en todo el norte de Europa”. “Pese a ese incremento de casos, parece que la mayoría de los afectados presentan cuadros clínicos con una sintomatología entre moderada y leve. La cifra de pacientes con COVID grave que precisan hospitalización, o incluso atención en críticos, se mantiene muy contenida. Asumiendo el decalaje entre la incidencia del virus y los ingresos, llevamos varias semanas con los contagios al alza y, aún así, la patología grave se está controlando. Esto hay que interpretarlo como la mejor evidencia de que la vacunación tiene sentido”, insistía la responsable de Medicina Preventiva y Salud Laboral del área coruñesa, quien advertía, no obstante, de que “el sistema sanitario tiene que estar alerta, porque en una semana podemos pasar de una situación medianamente contenida a complicarse todo”.