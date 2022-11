Benedicto Novoa, traumatólogo del Chuac: “La robótica permite personalizar la cirugía protésica de la rodilla”

La “plana mayor” de la cirugía de rodilla de Galicia se ha reunido esta semana en A Coruña para actualizar conocimientos en torno al abordaje de la patología que afecta a esa articulación, la más grande y una de las más complicadas del cuerpo, pues de su correcto funcionamiento depende, por ejemplo, la marcha del ser humano. Durante dos jornadas, traumatólogos llegados de diferentes puntos de la comunidad gallega participaron en la ciudad en el VII Curso teórico de Cirugía de la Rodilla, bajo la dirección del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac), liderado por Ramón Antelo y que tiene a Benedicto Novoa (A Coruña, 1963) como jefe de la Unidad de Rodilla. Lesiones y tratamientos del menisco y del ligamento cruzado, tanto anterior como posterior, y revisión de las prótesis totales de rodilla, con especial atención a las técnicas quirúrgicas robóticas, centraron el encuentro, promovido “hace ocho o nueve años” por el entonces jefe de Servicio, Luis González Canedo, con el objetivo de apuntalar la formación de los médicos residentes (MIR) y adjuntos jóvenes, y convertido hoy en una reunión científica de “primer nivel” y “muy enriquecedora”, también, para los “veteranos” de la especialidad, reivindica el doctor Novoa, coordinador de la cita.

Cuenta el responsable de la Unidad de Rodilla del Chuac que “a grandes rasgos, y con las generalizaciones que eso supone”, esta articulación tiene “dos grandes bloques de patología”. “Por un lado, está la llamada patología deportiva, que incluye lesiones traumáticas, como la rotura del ligamento cruzado, del menisco... y, por otro, tenemos la patología del paciente añoso, causada por el desgaste de la artrosis. Son casi dos especialidades diferentes, porque el enfoque de la terapéutica es completamente distinto también. En una nos dedicamos a la cirugía reparativa y en la otra a la de sustitución, es decir, se reemplaza la articulación del paciente por una prótesis”, explica el doctor Novoa, quien detalla que la jornada inaugural del curso teórico dirigido por el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del complejo hospitalario coruñés, este pasado jueves, se dedicó “a la cirugía reparativa (del ligamento cruzado anterior, las suturas meniscales, etc...)”. “A toda la intervención destinada a preservar la articulación e intentar solucionar los problemas desencadenados por el uso: a veces por un golpe, otras por hacer una rotación inadecuada... por lo que fuere”, señala. El cierre, ayer, se centró en el manejo de la patología de rodilla del paciente añoso, “cada vez con una demanda funcional mayor”, hacia donde “se dirige toda la cirugía de la prótesis y donde irrumpe la robótica”.

“La demanda asistencial, en este segundo caso, va en aumento, porque la población envejece cada vez más y con mejor calidad de vida”, constata el jefe de la Unidad de Rodilla del Chuac, quien reconoce “una curva exponencial” en la cifra de prótesis que se implantan, e incluso un aumento de la “presión asistencial en la cirugía de revisión protésica”, es decir, “en sustitución de la primera prótesis”. “Un tercer mundo aún más complejo, con peores resultados y mayores desafíos quirúrgicos”, subraya el doctor Novoa, y matiza: “Los resultados de la prótesis de rodilla son buenos, ya que hemos logrado que los pacientes puedan caminar sin dolor y con una buena movilidad, además, estamos hablando de implantes que duran entre 15 y 25 años. No obstante, sabemos que hay un porcentaje de insatisfacción entre esos pacientes que van bien. Hasta en un 15-20% de los casos sucede esto debido a que la prótesis no es su rodilla”.

Refiere el doctor Novoa que, hasta ahora, lo que han venido haciendo los especialistas es “colocar a los pacientes las prótesis de rodilla de la misma manera, sin tener en cuenta su morfotipo (si sus rodillas están arqueadas o echadas hacia adentro, si había o no alguna rotación, etc...). “Se ha procedido así porque la complejidad de personalizar la cirugía, en estos casos, incrementa mucho el error intraoperatorio. Sin embargo, la irrupción de la robótica (MAKO) está permitiendo personalizar este tipo de intervenciones, y a esta orientación se aboca la especialidad: a intentar mejorar los resultados y reducir la insatisfacción de los pacientes colocando, a cada uno de ellos, la prótesis que le vaya a ir bien”, resalta el responsable de la Unidad de Rodilla del Chuac, quien aclara que Galicia todavía no dispone de ningún robot MAKO para este fin, aunque confía en que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) llegue a incorporar alguna tecnología de ese tipo, que contribuye a “reducir el margen de error” en la cirugía protésica de esa articulación. “Lógicamente, nosotros estamos ávidos de poder tener en nuestras manos un robot de este tipo. ¿Es fundamental tener un MAKO? No. ¿Mejora los resultados? Sin duda. Lo que sucede es que hablamos de una tecnología muy cara, y eso condiciona que los sistemas públicos de salud estén dispuestos a hacer esa inversión”, concluye.