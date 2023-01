“As medidas que se están tomando desde o ámbito político para solucionar os problemas da Atención Primaria son un fracaso. No último ano, non cambiou nada a situación. Se acaso, empeorou. Os tratamentos que se están aplicando nos centros de saúde galegos non son efectivos. Necesitamos novas propostas, novas ideas, e parece que a Consellería de Sanidade non as ten”. Así de tallante maniféstase o doutor Ramón Veras, portavoz do movemento SOS Sanidade Pública na Coruña e médico de familia no centro de saúde San Xosé, ao describir a tesitura á que se enfrontan, a diario, os profesionais dos centros de saúde galegos. “Urxe cambiar o poder da Atención Primaria. Todo o mundo di que este nivel asistencial ten que ser prioritario, pero a realidade é que despois non se aumentan nin o financiamento nin os recursos, e a actividade nos centros de saúde séguese levando a cabo cun exceso de burocracia e de sobrecarga. Isto ten que cambiar”, advirte.

Co obxectivo de “recuperar e fortalecer” a Atención Primaria, SOS Sanidade Pública leva meses recollendo sinaturas para impulsar unha iniciativa lexislativa popular (ILP), que prevé rexistrar no Parlamento nestas próximas semanas. “En toda Galicia, estimamos que levamos recollidas unhas 30.000 sinaturas, ao redor de 3.000 na cidade da Coruña e a súa área metropolitana”, apunta o doutor Veras, quen onte participou nunha nova solicitude de sinaturas no Obelisco, tralo “éxito” da última convocatoria celebrada nese mesmo escenario a finais do pasado novembro, coincidindo cunha xornada reivindicativa con protestas en toda a comunidade galega.

“Daquela xa notamos unha gran transversalidade, porque foi a asinar xente de todas as idades, e coido que tamén de todas as cores políticas. E non era xente que pasaba por alí, senón persoas que viñan a propósito porque coñecían a convocatoria pola información dos medios de comunicación”, considera o portavoz de SOS Sanidade Pública na Coruña, e inmediatamente insiste en que ese movemento “é moi variado (nuns sitios hai partidos políticos, noutros sindicatos, noutros nin unha cousa nin a outra...)”, aínda que todos os que o conforman teñen “un obxectivo común”. “A defensa da sanidade pública e a mellora dos servizos. E non se lle pide carné de ningún tipo a ninguén”, fai fincapié.

A ILP en defensa da Atención Primaria que SOS Sanidade Pública ten previsto rexistrar no Parlamento de Galicia na primeira metade de febreiro —o 14 dese mes expira o prazo do que dispoñen—, insta a poñer en marcha unha serie de medidas para a “revitalización” desde nivel asistencial, entre elas, “incrementar os recursos en xeral, facilitar que a atención sanitaria non se demore tanto como no momento actual e aumentar o persoal de enfermería ou da área administrativa”. “Pídese, entre outras medidas, atención presencial ou telemática definida polo paciente. Certo é que isto agora xa o hai, pero houbo un tempo no que a atención presencial foi complicada. Tamén se demanda que a resposta para as citacións telefónicas sexa realizada por persoas, e non por un robot; adecuar os cadros de persoal ás necesidades da poboación; un límite de trinta consultas médicas por día; e garantir estabilidade e as condicións laborais adecuadas, atractivas para reter aos profesionais, porque o certo é que, cando se convocan prazas, quedan libres”, explica o portavoz de SOS Sanidade Pública na Coruña, e especifica que, segundo os datos da plataforma á que representa, cada consulta de medicina de familia na área coruñesa ten unha duración estimada de “cinco minutos”, cando o “mínimo esixible debería ser dez”.

“A situación non é a de hai un ano, cando nalgúns centros de saúde da Coruña chegáronse a superar as 60 consultas por médico cada día, pero é fácil sobrepasar as 40. O que acontece é que non damos acabado coa lista de espera. Cando un compañeiro colle uns días, se non hai quen o sustitúa, bloquéase a súa axenda, pero os pacientes que ese día estean mal, acudirán igualmente como urxentes ao seu centro de saúde. Teñen que facelo, porque senón non reciben atención. E aí é onde está o maior problema. Cando, de repente, ás doce de mañá chéganche tres pacientes ‘forzados’, á unha outros tres... Así non hai xeito de sacar adiante a lista de espera”, sinala.

En paralelo á recollida de sinaturas para a presentación desa ILP no Parlamento, SOS Sanidade Pública ten convocada unha manifestación en defensa do sistema público de saúde, e en particular da Atención Primaria, o próximo 12 de febreiro en Santiago. Como preámbulo, o sindicato CIG fai un chamamento a participar noutra concentración, co mesmo obxectivo, que terá lugar este domingo na capital galega. “É necesario recuperar a estructura das xerencias de Atención Primaria, de modo que conten cun presuposto propio”, resalta Manuel González, secretario xeral de CIG-Saúde, e entre outras medidas, insta a “incorporar novas categorías profesionais, como psicoloxía clínica ou terapia ocupacional”, que “permitirían acortar as citas dos médicos de Atención Primaria”.

A plataforma denuncia demoras “de ata unha semana” nalgúns centros de saúde coruñeses “A demora para consultas de Atención Primaria alcanza os sete días nalgúns centros de saúde coruñeses”, asegura o doutor Ramón Veras, portavoz de SOS Sanidade Pública e médico de familia no centro de saúde San Xosé, quen especifica que ambulatorios “como os da Casa do Mar, O Ventorrillo, Perillo e Miño”, ou no que el mesmo traballa, presentan esas esperas para as citas a través de internet ou da aplicación móvil do Servizo Galego de Saúde (Sergas), segundo os datos que manexa o movemento ao que representa, trasladados polos propios profesionais dese nivel asistencial. “No centro de saúde de Malpica, por exemplo, a espera media oscila entre 3 e 4 días, pero en Carballo chega incluso ás dúas semanas, dependendo do facultativo”, apunta o doutor Veras, quen chama a atención, así mesmo, sobre o feito de que, nalgúns ambulatorios os médicos de familian estean a ver “a unha media de 40-45 pacientes no día a día, fóra de epidemias de gripe ou de calquera outra situación extra”. “A realidade é que igual empezas cunha axenda de 30 persoas citadas, pero acabas nesas cifras. O que pedimos é ter un número establecido de pacientes a diario e que non podamos pasar de aí, de modo que podamos organizar o noso tempo para atender a esas persoas”, conclúe.