A Coruña cubre todas sus plazas de residentes en una convocatoria con récord de MIR de Familia

El área de A Coruña y Cee consolida su tirón entre los futuros especialistas de las diferentes disciplinas sanitarias, al haber cubierto todas sus nuevas plazas de residentes, 127, en una convocatoria con récord de oferta para Medicina Familiar y Comunitaria. “Estamos muy satisfechos, hemos cubierto todas las plazas, también las de Medicina Familiar y Comunitaria, donde hubo un incremento importante del cupo con respecto a 2022, al pasar de 24 a 39. Aún así, se completaron todas, y lo mismo ha sucedido con el resto de especialidades. La respuesta de los residentes, y la ilusión por escoger nuestra área sanitaria, han sido grandes. Hemos tenido buenos resultados, como ya venía sucediendo en las últimas convocatorias, y estamos contentos, siempre con la responsabilidad de formar bien a estos profesionales para que lleguen a ser muy buenos especialistas. Ese es nuestro objetivo”, resalta Rosario López Rico, alergóloga del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y presidenta de la Comisión de Docencia de la demarcación sanitaria coruñesa.

Del total de 127 nuevas plazas para residentes ofertadas en el área coruñesa —y cubiertas al completo— en la convocatoria de este año, 64 son de especialidades médicas hospitalarias; 39 de Medicina Familiar y Comunitaria; 19 de Enfermería; dos de Farmacia; dos de Psicología; y una de Biología, que se distribuirán entre los hospitales Universitario, Materno Infantil Teresa Herrera, Marítimo de Oza y Abente y Lago, y los centros de salud. Desde la gerencia de la demarcación sanitaria destacan que, “este año, los cinco primeros facultativos residentes que optaron por la especialidad de Pediatría en Galicia” eligieron como destino A Coruña.

“En esta convocatoria, además, sacamos por primera vez una plaza de Medicina del Trabajo, y se ha cubierto. El año pasado, tuvimos una primera oferta de Neurofisología Clínica, que nos hizo especial ilusión, y también se ocupó, y ahora ha pasado lo mismo. Estamos contentos, con muchas ganas de iniciar una nueva andadura con esta promoción de residentes, pero también con la responsabilidad de que tengan una muy buena formación”, reitera la doctora López Rico, quien avanza que el acto de bienvenida a los nuevos residentes del área sanitaria de A Coruña y Cee se celebrará el próximo 23 de mayo.

“Este viernes 12, despediremos de forma oficial a la promoción que termina a finales de este mes, que siempre es una noria de emociones. Los residentes que acaban su periodo formativo con nosotros pasan de ‘aprender trabajando’ a adquirir el rol de facultativos, enfermeros o farmacéuticos especialistas, que ya es una responsabilidad mayor. Y los que se incorporan, llegan siempre con muchos nervios, pero con unas ganas terribles. Vienen de unos años de mucho esfuerzo, estudio, encierro... y, después de su elección, entran en el mundo hospitalario o de los centros de salud, lo cual les cambia, totalmente, la forma de ver y vivir las cosas”, refiere la presidenta de la Comisión de Docencia del la demarcación sanitaria coruñesa, y prosigue: “El primer mes es, por lo general, una toma de contacto. En nuestra área sanitaria tenemos un plan de acogida para los residentes en cada una de las diferentes disciplinas. Además, durante ese periodo les programamos un montón de cursos, que consideramos imprescindibles y muy valiosos para su incorporación a la práctica clínica: de urgencias, de electrocardiografía, de suturas, de manejo de los programas informáticos que utilizarán en su día a día... Un ‘bombardeo’ de información que les viene muy bien para centrarse y de cara a los meses siguientes, que serán ya más intensos”.

El papel “clave” de los tutores

Y es que, aunque durante la carrera, los futuros especialistas ya han realizado prácticas clínicas, “realmente, ponerse la bata blanca por primera vez impone”. “La responsabilidad que eso supone siempre les inquieta”, reconoce la doctora López Rico, quien insiste en que la profesión sanitaria requiere “manejar la incertidumbre”, algo que los residentes tienen que “aprender desde el minuto cero”. “En este sentido, algo que suele preocuparles mucho, al principio, son las guardias, no obstante, siempre están muy arropados por los residentes mayores, los adjuntos de sus especialidades y, sobre todo, por los tutores, que son una pieza clave”, reivindica la presidenta de la comisión de Docencia, quien especifica que el área sanitaria de A Coruña y Cee suma “entre 140-150 tutores”, de los cuales “80 desarrollan su labor en los hospitales”.

“La acogida de los tutores es muy cercana, están súper pendientes de los residentes, tanto en las primeras fases, cuando están más preocupados, como durante toda su evolución. Siempre están ahí para lo que necesiten. Nuestra intención es que, desde el primer momento, sientan que están en casa, y que tengan ese sentido de pertenencia que a nosotros nos parece tan importante. Porque, cuando sientes que perteneces a algo, asumes las cosas de otra manera”, subraya la doctora López Rico, antes de trasladar sendos mensajes, cargados de emotividad, a los que esta tarde se despiden y a los que están a punto de llegar. “A los que se van, les diría que no pierdan nunca la ilusión y las ganas de aprender. La nuestra es una profesión generosa, a nosotros nos han enseñado así y tenemos también la obligación de enseñar, formar y acompañar a las nuevas generaciones. Esto es algo que han de tener siempre muy presente, igual que el compromiso y el sentido de pertenencia”, apunta. “Y a los que llegan —continúa—, les diría lo mismo y añadiría que no se rindan nunca, porque no van a estar solos, y que jamás pierdan la ilusión. Habrá momentos difíciles, porque siempre los hay, no obstante, la profesión sanitaria es maravillosa en todos sus ámbitos. Exige mucho, pero también da mucho”, concluye.