La fiscalía ha solicitado el ingreso provisional sin fianza para S. R. R. el que fuera monitor del comedor escolar del Liceo Francés acusado de cuatro presuntas agresiones sexuales a menores de 4 y 5 años, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. Este lunes se ha celebrado en el juzgado de Barcelona que instruye la causa la vistilla preceptiva para que el juez pueda acordar o no su encarcelamiento. Las acusaciones particulares, en nombre de las familias afectadas y representadas por los abogados Álvaro Amigó y Edgar de Simón, se han sumado a la petición de la fiscala del caso. El imputado se encuentra en la actualidad en libertad y fue apartado de su empleo cuando el centro tuvo conocimiento de las sospechas vertidas contra él.

Dos de las víctimas han sido examinadas por el equipo de psicólogos forenses y el juez, y las otras dos están a la espera de que se practique esta diligencia judicial, que al final se ha adelantado a este mes de junio. Sin embargo, el magistrado deberá decidir antes de tener estas nuevas pruebas. Tanto la fiscalía como las acusaciones particulares reclaman la prisión para el monitor por la continuada reiteración delictiva (tiene, por ahora, cuatro denuncia), las elevadas penas que comportan los delitos de agresiones sexuales a menores, la gravedad de los hechos, el riesgo de que el acusado eluda la acción de la justicia y la alarma que ha creado el suceso tanto en el centro educativo como a nivel general.

La defensa, por su parte, ha sostenido que es "prematuro" la toma de una decisión de tal calibre y que supone la privación de libertad del imputado. El juez tiene previsto decidir en los próximos días. El abogado del acusado, asimismo, ha solicitado al juez que acuerda una pericial psiquiátrica del monitor para evaluar su salud mental.

Alejamiento de las escuelas

El monitor encausado se ha acogido de nuevo a su derecho a no declarar sobre las últimas dos presuntas agresiones sexuales que fueron denunciadas hace unos 15 días. Tampoco quiso contestar a las preguntas la primera vez que compareció en sede judicial por las dos primeras acusaciones. Por el momento, solo se le ha acordado la prohibición de acercarse al Liceo Francés. En este sentido, la fiscalía y las acusaciones han instado al juez a que si no se acuerda su ingreso en la cárcel, se amplíe esta medida a de alejamiento de las cuatro víctimas y de cualquier centro docente. Las acusaciones particulares, pero, consideran que esta posibilidad no impediría que el imputado pudiera cometer actos delictivos en cualquier otro entorno. Tras su comparecencia en el juzgado, el acusado S. R. R. ha esquivado a los medios de comunicación.

La primera denuncia recibida por los Mossos contra el monitor es del 19 de marzo. Los padres de una niña de 5 años explicaron a los agentes que, según la menor, "un señor" de la escuela, al que le llamaba "monsieur qui pue" (hombre que hace mala olor), le obligaba a realizar actos sexuales, tanto a ella como a una amiga. Los hechos sucedían, según esta versión, a la hora de comer en la cabinas de un lavabo de la escuela. Otra de las menores relató a sus padres que el investigado se tocaba el pene delante de ellos y que a otros menores les hacía bajar los pantalones y supuestamente les hacía tocamientos. También, según la niña, les decía que no explicaran nada bajo amenazas hacia ella y su familia. "Si cuentas algo nadie te va a creer, nadie cree a los niños", "si lo haces volveré a pegarte en la cara y pondré bombas en la escuela", le llegó a comentar, según la pequeña. A esas dos denuncias, se han sumado otras dos.

Al ser informados el Liceo Francés y la empresa de catering Serunion de las denuncias presentadas por los padres, tanto la escuela como la compañía que se encarga del comedor suspendieron de sus funciones a S. R. R. Los agentes comprobaron, asimismo, que el investigado no tenía antecedentes por delitos sexuales. Este es uno de los requisitos que Serunion pide a todos sus trabajadores antes de contratarlos.