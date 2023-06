El canal en Youtube de Ibai Llanos, que tiene 10,5 millones de suscriptores, ha sido este domingo víctima de un 'hackeo' con referencias a Elon Musk y han desaparecido todos sus vídeos, un ataque confirmado por el 'streamer'.

El ciberataque ha pasado por varias fases. En la primera el contenido de su canal de Youtube fue sustituido por un vídeo en bucle de Elon Musk, fundador de Tesla, durante la presentación de su camioneta 'pickup' Cybertruck, cuyo lanzamiento acumula unos años de retraso.

Tras exhibir ese vídeo y que la cabecera luciera el logo de Tesla, el canal de Youtube del creador de contenidos recuperó su apariencia original pero vacío.

El 'streamer' ha confirmado el ataque en su cuenta de Twitter y para hacerlo ha recurrido a la ironía en referencia a la elección por los atacantes de una imagen de Elon Musk.

"Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas", ha escrito Llanos junto a una imagen de su canal de Youtube en la que se ve al creador de Space X.

Además, el ciberataque se ha cometido "un domingo por la mañana, que están todos los de Youtube paseando con sus hijos", agrega Llanos en respuesta a uno de los comentarios que han dejado en Twitter sus seguidores.

Por el momento no han transcendido detalles sobre el origen o los responsables del ciberataque.