As nove historias premiadas no VI Concurso de microrrelatos da Real Academia Galega (RAG) e PuntoGal, escritas por Nel Vidal, Nanda Misa, Mónica Fraga, Andrea Bravo López, Mencía Jorge Cabaleiro, Beatriz Martínez García, Ainhoa Valverde Silva, Arwen Fernández García e Mai Lemmen, xa poden lerse na publicación dixital dispoñible nas páxinas web de ambas as institucións e do propio certame, relatos.gal, cadrando coa entrega dos galardóns, celebrada onte na Fundación Luis Seoane.