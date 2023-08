Las ITS (infecciones de transmisión sexual) son un problema de salud pública de gran magnitud a nivel mundial que están aumentando en las últimas décadas de manera significativa. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada día más de un millón de personas en el mundo contraen una ITS. Así, en 2020, hubo 374 millones de nuevas infecciones de alguna de estas cuatro ITS curables: clamidiasis (129 millones), gonococia (82 millones), sífilis (7,1 millones) y tricomoniasis (156 millones). Se calcula que el número de personas con herpes genital (VHS) superaba los 490 millones en 2016, y que hay 300 millones de mujeres con infección por el virus del papiloma humano (VPH), la principal causa de cáncer de cuello uterino y de carcinoma anorrectal entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Otras ITS causadas por virus importantes son el VIH y los virus hepatotropos (VHB y VHC).

Aunque aparentemente banales y en gran parte asintomáticas, sobre todo aquellas de localización extragenital, las ITS pueden ser muy serias y tener graves consecuencias para la salud como infertilidad, dolor pélvico crónico, complicaciones durante la gestación, manifestaciones neurológicas, transmisión perinatal (madre-hijo), mayor riesgo de adquirir la infección por el VIH y resaltar, entre otros, los efectos que producen a nivel de salud mental.

Además, hay que tener en cuenta la importante carga económica que suponen, por costes médicos directos, pérdida de productividad y disminución de la calidad de vida de las personas afectadas. En este contexto, la resistencia a los diferentes antimicrobianos de los patógenos implicados en las ITS añade un aspecto adicional de alerta que obliga a mantener medidas continuas de diagnóstico microbiológico, de epidemiología molecular y prevención. Sirva de ejemplo las altas tasas de resistencia a quinolonas, penicilina y tetraciclinas de las gonococias en nuestra área sanitaria. Considerar que solo hay vacunas seguras y eficaces para dos ITS víricas: la hepatitis B y la infección por el VPH.

Hay colectivos —grupos de personas— vulnerables frente a las ITS, asociados habitualmente con prácticas sexuales desprotegidas como los adolescentes y adultos jóvenes, hombres que tienen sexo con otros hombres, con múltiples parejas sexuales, los trabajadores sexuales o los que practican sexo bajo la influencia de drogas recreativas. Las mejoras clínico-terapéuticas en los pacientes con el VIH y la desaparición del “miedo” a esta infección ha favorecido sin duda estas prácticas que incrementan el riesgo de adquirir las diferentes ITS.

En nuestra comunidad autónoma la importancia de las ITS como problema de salud ha sido recogido en el Plan Gallego anti-VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), que en su prórroga 2019-2022 establece 5 ejes estratégicos de actuación, y entre ellos en el punto 2, el diagnóstico precoz de las ITS. Este apartado enfatiza la promoción en la identificación de factores asociados con el incremento de las ITS, así como identificar marcadores clínicos y conductuales relacionados con la infección por el VIH y otras ITS, aumentar la realización de la prueba del VIH en los centros sanitarios, con especial hincapié en realizar pruebas de VIH-ITS en colectivos vulnerables y, por último, promover el estudio de contactos sexuales de las personas con diagnóstico confirmado por el VIH u otras ITS. Destacar también, en materia de diagnóstico microbiológico de las ITS, el gran impulso innovador en los últimos tiempos.

Me gustaría finalmente, destacar, la reciente implementación en nuestra área sanitaria de A Coruña y Cee de una consulta, pionera en Galicia, para el diagnóstico y seguimiento de las ITS ubicada en el Hospital Universitario A Coruña. Consulta que integra a profesionales de medicina interna/unidad de enfermedades infecciosas y microbiología clínica donde se centraliza de manera monográfica y con un diagnóstico rápido y fiable la identificación y el tratamiento de los pacientes con ITS. Ello sin duda redunda en una curación más precoz de la ITS a la par que permite romper la cadena de transmisión, factores que agrandan el problema. Esta consulta funciona bajo cita previa o a demanda del usuario/paciente que de esta manera ve resuelta su demanda asistencial. Una pequeña iniciativa de gran calado en la lucha frente a las ITS.

* Germán Bou Arévalo es el jefe del Servicio de Microbiología del área sanitaria de A Coruña y Cee