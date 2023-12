Las polémicas siguen persiguiendo a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, incluso después de su matrimonio. La última noticia ha surgido después de que la influencer Carolina Moura, ex participante de 'La isla de las tentaciones', revelara unos mensajes del marido de la marquesa de Griñón. A pesar de todo, la hija de Isabel Preysler asegura estar tranquila, feliz y confiar en su marido.

Carolina Moura acumula más de 200.000 seguidores en Instagram y más de un millón y medio en TikTok. Con este volumen de audiencia, sus palabras no pasan desapercibidas por nadie, y mucho menos si tienen como protagonista a la pareja de Tamara Falcó.

Carolina Moura asegura haber recibido numerosos mensajes de Íñigo Onieva

La ex concursante y 'tentadora' fue invitada al programa 'La influencia show'. Uno de los colaboradores, Nacho Pla, le preguntó directamente a la televisiva sobre Íñigo Onieva. "¿Te tiraba la caña mientras estaba con Tamara Falcó?", le preguntaba sin tapujos. En lugar de desviar la pregunta, Moura ha respondido con tal sinceridad.

"No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños", algo que, según parece, habría ocurrido mientras era pareja de Tamara. "Mi madre es cotilla, 'Sálvame Deluxe' máxima. Me preguntó si sabía quién era Tamara y los busqué por cotillear, no sabía ni quién era Tamara, imagínate", explicaba. "El tío (Íñigo Onieva) me había escrito un montón de veces. Él me hablaba y hablaba, pero lo hacía él solo". De esta forma, Moura ha asegurado que ignoraba a Onieva, restándole importancia.