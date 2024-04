Knopfler: “Me encanta que me hablen de Dire Straits”

Mark Knopfler (Glasgow, 1949) asegura que le “encanta” que le sigan preguntando por Dire Straits ya que forma parte de su historia y de su vida, ante el lanzamiento, el próximo 12 de abril, de A Deep River, su nuevo álbum en solitario y el décimo sin el grupo. Han pasado casi tres décadas desde la disolución de la icónica formación británica, fundada en 1977, que lo situó rápidamente en lo más alto del rock.

Desde su estudio de grabación en el oeste de Londres, el músico, considerado un virtuoso de la guitarra por su estilo singular, presenta doce temas melódicos y pausados y letras poéticas y cuidadas en las que hay “algunas mentiras y un poco de verdad”, según indica.

“Me encanta que me hablen de los Dire Straits, porque es parte de la historia, es parte del tour, de la vida, del espectáculo”, dice. Observa, además, que si ha escrito clásicos como Brothers In Arms o Money for Nothing, es “bonito tocarlos para la gente”. Cada vez que interpreta esas canciones asegura que aún hoy intenta “encontrar siempre algo nuevo en ellas, algo real” y cree que los seguidores “responden como siempre lo han hecho”. Con entrega y pasión.

Knopfler no aclara si su nuevo álbum se nutre de su propia vida, como parecen sugerir algunas letras en temas como en A Deep River o Ahead of the game, pero explica de una manera un tanto abstracta que “incluyen un poco de esto y de aquello; algunas mentiras y un poco de contar la verdad”. “La canción es la ‘jefa’ o el niño que intentas traer al mundo y que se encarga de dictarlo todo (...) Tú no te expones, la canción no va sobre mí. El foco es la canción”, apunta.

Cuando crea nuevo material, no le preocupa, y nunca lo ha hecho, la reacción de la crítica ni de sus seguidores: “Tienes que complacerte a ti mismo antes que nada (...) Si eso me tuviera que preocupar, me volvería loco, probablemente”. Y afirma que a estas alturas no está aquí “para impresionar a nadie”.

Sobre su evolución artística, considera que como músico ha ido “hacia atrás” y, en cambio, está centrado cada vez más en mejorar como compositor. “Creo que ahora intento sacar más del instrumento tocando menos notas. A veces llega a ser como una broma conmigo mismo, ver si logro la misma canción con tres o cuatro notas”, añade.

Por otro lado, aclara que al lanzamiento de A Deep River no le seguirá ninguna gira. “No habrá tour porque quiero pasar más tiempo en casa; quiero estar más tiempo con mi familia, quiero pasar más tiempo escribiendo y cuando estás de gira nunca hay suficiente tiempo para leer,”, concluye.